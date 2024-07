Dược phẩm Imexpharm (IMP) báo lãi gần 161 tỷ đồng trong 6 tháng, đạt 38% kế hoạch năm

Quý II/2024, lợi nhuận Dược phẩm Imexpharm giảm 17% so với cùng kỳ năm 2023 do các nguyên nhân sau: Biến động tăng giá nguyên liệu đầu vào, khấu hao của nhà máy IMP4 và ảnh hưởng do thị trường OTC tăng trưởng chậm.

Trong quý II/2024, theo Báo cáo kết quả kinh doanh tổng hợp, CTCP Dược phẩm Imexpharm (HoSE: IMP) ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 517,2 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp kỳ này tăng 4% lên 200,6 tỷ đồng. Trong kỳ này, Dược phẩm Imexpharm lỗ hoạt động tài chính 3,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 2,4 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi có kỳ hạn. Chi phí bán hàng ghi nhận 83,5 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 31,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 22% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, Dược phẩm Imexpharm báo lãi trước thuế 83,1 tỷ đồng, lãi sau thuế 65,9 tỷ đồng, đều giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Dược phẩm Imexpharm chỉ ra một số yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong quý II/2024 như do biến động tăng giá nguồn nguyên liệu đầu vào. Ngoài ra, Dược phẩm Imexpharm bị giảm sản lượng sản xuất tại nhà máy IMP1 do thị trường OTC tăng trưởng chậm. Bên cạnh đó, việc nhà máy IMP4 chính thức đi vào hoạt động (từ quý III/2023) kéo theo chi phí khấu hao và vận hành tăng. Lũy kế 2 quý đầu năm, Dược phẩm Imexpharm ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.008 tỷ đồng, lãi trước thuế 160,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và giảm 19% so với năm 2023. Sau thuế, Dược phẩm Imexpharm lãi 127,8 tỷ đồng, giảm 19% so với năm trước. Trong năm 2024, Dược phẩm Imexpharm lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 2.364,9 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 423 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm, Dược phẩm Imexpharm đạt 38% kế hoạch lãi năm. Tại ngày 30/6/2024, Dược phẩm Imexpharm ghi nhận tổng tài sản ở mức 2.505 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm, chủ yếu do tài sản ngắn hạn tăng 13% lên 1.359,3 tỷ đồng. Trữ tiền tại thời điểm hết quý II/2024 ghi nhận 258,5 tỷ đồng, gấp gần 2,8 lần so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng nhẹ, lên mức 713,1 tỷ đồng. Hết quý II, tổng nợ phải trả của Dược phẩm Imexpharmlà 427,3 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tài chính gấp gần 2 lần so với số đầu năm, ở mức 96,4 tỷ đồng và toàn bộ là dư nợ ngắn hạn. Diễn biến cổ phiếu IMP. Nguồn: Fireant.vn. Tại phiên giao dịch ngày 22/7, cổ phiếu IMP giảm 3.400 đồng/cp (-4,18%) về mức 78.000 đồng/cp. Tham khảo thêm Bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt, trang mạng xã hội của Cường Đô la và Đàm Thu Trang bị ẩn

Hoàn tất nộp nợ thuế, Chủ tịch HĐQT Địa ốc Hoàng Quân (HQC) được bãi bỏ lệnh cấm xuất cảnh

Loạt thương vụ đầu tư "chớp nhoáng" tại Quốc Cường Gia Lai (QCG) của bà Nguyễn Thị Như Loan