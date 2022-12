Facebook, Google… đã nộp hơn 3.400 tỷ đồng tiền thuế tại Việt Nam

Meta (Facebook), Google, TikTok, Microsoft, eBay... đã đăng ký, kê khai và nộp thuế qua cổng với số tiền là 3.444 tỷ đồng.

Thông tin được Tổng cục Thuế đưa ra tại Hội nghị tổng kết ngành này. Theo đó, hiện tại đã có 2 nhà cung cấp nước ngoài trên thế giới đã đăng ký, kê khai và nộp thuế tại Việt Nam.



Hàng loạt ông lớn nộp thuế khủng ở Việt Nam

Tổng cục Thuế cũng cho biết đã xây dựng và vận hành cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử để hỗ trợ các sàn kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh hoặc các cá nhân kinh doanh qua sàn...

Tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý ước đạt hơn 1,46 triệu tỷ đồng, vượt 24,3% dự toán, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa ước đạt hơn 1,38 triệu tỷ đồng, tăng 6,6%; số thu thuế, phí nội địa ước đạt hơn 1,06 triệu tỷ đồng, tăng 5,3%.

Có 17 trên 19 khu vực, khoản thu, sắc thuế hoàn thành vượt mức dự toán. 16 trên 19 khu vực, khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái như thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 8,7%, từ khu vực doanh nghiệp có vốn FDI tăng 2,5%, kinh tế tư nhân tăng 1,4%, thuế thu nhập cá nhân tăng 24,6%...

Ngoài ra, nhiều địa phương thu ngân sách đạt khá so với dự toán và tăng cao so với cùng kỳ 2021 như TP HCM và Hà Nội cán mốc thu trên 300.000 tỷ đồng. Thu từ khối doanh nghiệp lớn do Cục Thuế doanh nghiệp lớn quản lý dự kiến đến cuối năm sẽ cán đích trên 245.000 tỷ đồng...

Cả nước có 8 địa phương thu thuế trên 30.000 tỷ đồng, 4 địa phương trên 20.000 tỷ đồng và 18 địa phương cán mốc trên 10.000 tỷ đồng.