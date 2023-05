Công ty Cổ phần FPT (HoSE: FPT) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

Cụ thể, Công ty Cổ phần FPT (HoSE: FPT) vừa thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 với tỷ lệ 10% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng).

Với 1,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến FPT sẽ cần chi khoảng 1.100 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông.

Bên cạnh việc trả cổ tức bằng tiền mặt, FPT cũng tiến hành việc trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 165,6 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 1.656 tỷ đồng. Nguồn vốn sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ không hạn chế chuyển nhượng.

Như vậy, tổng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 25% cả bằng hình thức tiền mặt và cổ phiếu.

FPT dự kiến sẽ chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức trong tháng 6/2023. Dự kiến hoàn thiện ngay sau khi được chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

Trong quý I/2023, FPT ghi nhận doanh thu thuần đạt 11.681 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022. Giá vốn bán hàng đạt 7.113 tỷ đồng, tăng 23%, lợi nhuận gộp tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế đạt 1.809 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, FPT đặt mục tiêu doanh thu đạt 52.289 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 7.662 tỷ đồng. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, FPT sẽ thiết lập được kỷ lục kinh doanh mới của Công ty. Hiện tại, đến hết quý I/2023, Công ty thực hiện hơn 22% kế hoạch doanh thu và hơn 23% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/5, giá cổ phiếu FPT tăng 1,77% so với phiên giao dịch liền kề, lên mức 80.500 đồng/ cổ phiếu.