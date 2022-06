Garmex Sài Gòn (GMC): Chốt ngày trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền 20%

Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn vừa ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2021. Tỷ lệ 20%/ mệnh giá và thực hiện thanh toán ngày 24/06/2022.

Garmex Sài Gòn sẽ chia cổ tức năm 2021 lên đến 50% bằng tiền



Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (mã GMC) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2021 bằng tiền mặt.

Theo đó, ngày cuối cùng để GMC thực hiện chia trả cổ tức là ngày 14/06/2022. Ngày thực hiện thanh toán vào 24/06/2022. Tỷ lệ thực hiện là 20%/mệnh giá tức là 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng.

Năm 2021, Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn mang về doanh thu thuần gần 1.065 tỷ đồng, giảm 28% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế là 55,2 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2020. Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 50,8 tỷ đồng, giảm 19%. Chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp đạt 133,5 tỷ đồng, giảm 11% so với thực hiện năm 2020.

Qua đó, lợi nhuận trên mỗi cổ phần (đồng/cp) là 1.323, giảm 7% so với năm 2020 đang là 1.420. Về phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 50% bằng tiền mặt và được chia làm 2 đợt. Đợt 1 (20% tiền mặt) sẽ được thực hiện thanh toán trong tháng 6/2022 và đợt 2 (30% tiền mặt) dự kiến sẽ được thực hiện trong quý 3 năm 2022. Với tổng số tiền là gần 165 tỷ đồng.

Năm 2022, GMC đặt mục tiêu tổng doanh thu là 620 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức 60 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức dự kiến trong năm là 10-20%.

Kết thúc quý I/2022, lợi nhuận thuần mà GMC mang về hơn 7,3 tỷ đồng, tăng trưởng 74% so với cùng kỳ năm trước



Chốt phiên giao dịch ngày 31/05/2022, giá cổ phiếu GMC đóng cửa ở mức 24.800 đồng. Tăng 1.600 đồng so với phiên giao dịch liền kề ( tương ứng tăng 6,9%