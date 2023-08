GELEX được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2023"

Tại lễ trao giải “HR Asia - Best Companies To Work For In Asia 2023” diễn ra tối ngày 03/08/2023 tại TP HCM, Tập đoàn GELEX đã được xướng tên tại hạng mục giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023”.

Tập đoàn GELEX đã đáp ứng được các tiêu chí khắt khe áp dụng cho các thị trường nhân sự lớn tại châu Á bao gồm: Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp (văn hóa công ty và văn hóa môi trường); Giá trị cá nhân (tâm tư tình cảm của nhân viên); và Giá trị tập thể (tinh thần/ hiệu quả/ độ gắn kết của teamwork). Đồng thời, Ban tổ chức cũng đã thực hiện phỏng vấn chuyên sâu với đại diện doanh nghiệp nhằm đánh giá chính sách nhân sự, chương trình phúc lợi và văn hóa doanh nghiệp. Trên cơ sở tập hợp dữ liệu và kết quả đánh giá hai vòng, GELEX đã ghi nhận điểm số cao vượt trội so với bình quân chung của thị trường và được lựa chọn để trao giải thưởng uy tín này. Đại diện Tập đoàn GELEX nhận Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023” HR Asia Awards là giải thưởng uy tín tại Châu Á do HR Asia - Tạp chí Nhân sự cấp cao hàng đầu Châu Á trao hằng năm, nhằm vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, môi trường làm việc hàng đầu và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi nhằm gắn kết nhân viên. Giải thưởng có mặt từ năm 2013, được tổ chức tại nhiều quốc gia trong khu vực, như Hồng Kông, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia, và có mặt tại Việt Nam từ năm 2018. Tham gia giải thưởng, GELEX đã tạo ấn tượng với hội đồng giám khảo bởi sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ, với các chính sách, chế độ đãi ngộ, giữ chân nhân tài, môi trường, văn hóa doanh nghiệp… từ một tập đoàn tư nhân tầm vóc. GELEX luôn nỗ lực tạo ra một môi trường làm việc hiện đại, năng động. Bà Mai Thị Minh Thu – Phó giám đốc Phụ trách Ban Nhân sự - Tập đoàn GELEX cho biết:"Được vinh danh là một trong những "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" là niềm vinh dự lớn cho GELEX. Điều này đã phản ánh nỗ lực của Ban Lãnh đạo GELEX cũng như toàn thể CBCNV trên toàn hệ thống trong việc xây dựng môi trường làm việc thân thiện, văn minh, đề cao lợi ích của người lao động".

GELEX phát triển nguồn nhân lực vững mạnh, chất lượng và có tính kế thừa. Thành quả ngày hôm nay chính nhờ việc thực hiện quyết liệt chiến lược nhân sự của Tập đoàn trong thời gian qua. Với tâm niệm nhân sự là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, GELEX đã và đang đưa ra nhiều giải pháp khác nhau để gắn kết các thế hệ CBCNV, phát huy giá trị từ sự đa dạng thế hệ, tạo nên sức mạnh tập thể bền vững trên hành trình phát triển. Cụ thể như: Tạo cơ hội học tập và phát triển liên tục; Xây dựng hệ thống lương, thưởng, đãi ngộ nhằm thu hút và giữ chân nhân sự; Xây dựng môi trường làm việc hòa nhập, cởi mở, văn hóa chia sẻ; Đặc biệt, khuyến khích CBCNV cân bằng công việc và cuộc sống… Hiện, GELEX được xếp hạng trong TOP 50 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, có số lượng nhân sự đông đảo lên tới gần 10.000 người (tính trên toàn hệ thống). Trong suốt hơn 33 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn GELEX không ngừng lớn mạnh và mở rộng quy mô, đã và đang trở thành nơi gắn kết và phát triển sự nghiệp của nhiều người lao động. GELEX đang nỗ lực để trở thành một thương hiệu tuyển dụng tin cậy giúp nhân tài phát huy tối đa thế mạnh và tích cực đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước. Kết thúc Quý 2, Gelex Electric ghi nhận gần 7.300 tỷ đồng doanh thu 28/07/2023 16:39

GELEX ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý II/2023 26/07/2023 16:49