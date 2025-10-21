Giá bạc hôm nay 21/10: Thế giới tăng nhẹ, trong nước ”mỗi nhà bạc một giá”

Giá bạc hôm nay 21/10: Tăng ấn tượng, bạc Phú Quý vẫn "hút" khách

Giá bạc hôm nay 21/10 ghi nhận trên thị trường thế giới, tại thời điểm 05h40 sáng 21/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 52,545 USD/oune, tăng 0,592 USD/oune so với phiên sáng 20/10.

Tuy nhiên đến thời điểm 8h sáng 21/10, giá bạc thế giới lại giảm về mốc 52,334 USD/oune, tức là chỉ tăng nhẹ 0,01%.

Về kỹ thuật, bạc vẫn trong xu hướng tăng nhưng James Hyerczyk lưu ý rủi ro điều chỉnh đang hiện hữu: "Ngưỡng hỗ trợ quan trọng nằm quanh mức 49,81 USD/ounce; nếu giá rơi xuống dưới mốc này, có thể tiếp tục giảm về vùng 44,22 USD/ounce hoặc thậm chí 41,40 USD/ounce".

Ở thị trường trong nước, cập nhật tại thời điểm 8h01 sáng nay 21/10, bạc Phú Quý niêm yết giá bạc tại mốc 2.009.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.071.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 24.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 25.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 20/10.

Đối với bạc Phú Quý loại 1kg, giá mua vào là 53.573.199 đồng/kg, bán ra là 55.266.529 đồng/kg; tăng mạnh 320.000 đồng/kg ở chiều mua vào, còn chiều bán ra cũng tăng mạnh 360.000 đồng so với cùng thời điểm phiên này ngày 20/10.

Tại Công Ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, cập nhật lúc 7h30 sáng 21/10, bạc thương hiệu Sacombank-SBJ được giao dịch mua vào 2,043 triệu đồng/lượng và bán ra 2,094 triệu đồng/lượng, giảm mạnh so với hôm qua 20/10 (mua vào 2,097 triệu đồng/lượng và bán ra 2,148 triệu đồng/lượng).

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc chỉ tăng nhẹ, hiện niêm yết tại mức 1.697.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.727.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 1.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên sáng 20/10.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện giao dịch tại mức 1.699.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.732.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 1.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không đổi ở chiều bán ra so với phiên sáng 20/10.

Thị trường bạc trong nước gần đây sôi động các công ty đẩy mạnh sản xuất, đưa thêm sản phẩm ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân.

Dù vậy, nhu cầu mua bạc tăng quá cao khiến một số công ty như Sacombank-SBJ phải ngưng giao dịch bạc trực tiếp, giao ngay mà yêu cầu khách đặt hàng online và nhận hàng giao sau.

Tại Phú Quý sau vài ngày tạm ngừng, doanh nghiệp này nhận đặt hàng bạc miếng, bạc thỏi trở lại nhưng giới hạn 5 kg/khách/ngày.

Hiện tại, giá bạc thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng hơn 1,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn khá xa so với giá giao dịch trong nước, cho thấy thị trường bạc Việt Nam vẫn mang tính đầu cơ cao, nhạy cảm với tâm lý đám đông và dễ biến động mạnh khi xu hướng đảo chiều.

Giá bạc đang được hưởng lợi từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ duy trì lập trường ôn hòa và những rủi ro địa chính trị gia tăng.

Theo chuyên gia phân tích thị trường James Hyerczyk, thị trường hiện dự báo cơ quan này sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 10 và 12, khiến chi phí nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng, bạc giảm xuống.