Giá bạc hôm nay 20/10: Thế giới giảm nhẹ, bạc Phú Quý giữ giá, chuyên gia nói thẳng một điều

Giá bạc hôm nay 20/10: Thế giới nhích nhẹ, bạc Phú Quý giữ giá,

Giá bạc hôm nay 20/10 ghi nhận trên thị trường thế giới, tại thời điểm 07h05 sáng 20/10, giá bạc giao ngay đảo chiều giảm nhẹ xuống mức 52,06 USD/ounce, giảm 0,08 USD so với phiên trước (52,14 USD/ounce). Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1.366.000 – 1.371.000 đồng/ounce.

Nhìn từ thị trường thế giới, chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis nhận định đây là bước điều chỉnh tự nhiên sau chuỗi tăng giá liên tục, đồng thời cảnh báo rủi ro gia tăng đối với những nhà đầu tư muốn “đu theo” đà tăng.

Giá bạc có sự điều chỉnh nhẹ sáng 20/10.

Theo ông Lewis, các mốc giá quan trọng nhà đầu tư cần theo dõi gồm 50 USD/ounce (ngưỡng tâm lý), 48 USD/ounce (mức quan sát), trong khi 45 USD/ounce - được xem là vùng hỗ trợ quan trọng nếu thị trường tiếp tục điều chỉnh.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng đây có thể là cơ hội cho nhà đầu tư mua vào ở mức giá hợp lý, nếu thị trường giảm trở lại sau điều chỉnh, mở ra cơ hội cho những nhà đầu tư chiến lược muốn tận dụng các vùng giá hấp dẫn.

Ở thị trường trong nước, tại thời điểm 05h30 sáng 20/10, bạc Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.985.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.046.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với sáng 19/10.

Tuy nhiên đến thời điểm 8h40 sáng 20/10, bạc Phú Quý đã tăng nhẹ, niêm yết giá mua vào 1.997.000 đồng/lượng còn bán ra tăng lên 2.059.000 đồng/lượng.

Tại Công Ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, bạc thương hiệu Sacombank-SBJ được giao dịch mua vào 2,097 triệu đồng/lượng và bán ra 2,148 triệu đồng/lượng, vẫn giữ nguyên giá mua - bán so với cùng thời điểm phiên sáng 19/10.

Chia sẻ về giá bạc, ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường đại học Nguyễn Trãi cho rằng trong bối cảnh khi giá vàng liên tục lập đỉnh, bạc dần trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn, nhiều người cho rằng đây có thể là kênh trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, vị chuyên gia cảnh báo rằng đằng sau đó là những rủi ro tiềm ẩn mà nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý.

Giá bạc tăng mạnh thời gian qua là kết quả của nhiều yếu tố cùng hội tụ, từ nhu cầu đầu tư, tiêu thụ công nghiệp đến kỳ vọng nới lỏng tiền tệ toàn cầu. Nhưng chính tốc độ tăng quá nhanh ấy lại tiềm ẩn nguy cơ điều chỉnh sâu.