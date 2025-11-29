Giá bạc tăng chóng mặt, nhà đầu tư vẫn chưa muốn "chốt lời"

Cập nhật giá bạc thế giới sáng hôm nay 29/11 giao ngay trên thị trường châu Á đang ở mức 56,41 USD/ounce - mức cao nhất trong hơn 40 năm, tăng 2,99 USD/ounce (tương đương 5,60%), so với phiên trước đó (53,40 USD/ounce). Biên độ giao dịch trong ngày từ 53,34 - 56,54 USD/ounce.





Giá bạc hôm nay 29/11 ghi nhận tăng giá chóng mặt. Nguồn ảnh: Trading Economics.

Chiến lược gia Dominic Schnider nhận định, bạc đã dao động quanh 50 USD/ounce trong những tuần gần đây và vẫn còn dư địa tăng trong năm tới nhờ dòng vốn đầu tư mạnh.

Ngân hàng UBS nâng dự báo giá bạc thêm 5 - 8 USD/ounce và kỳ vọng đạt 60 USD/ounce vào năm 2026; thậm chí mức 65 USD/ounce là khả thi dù khó duy trì lâu dài.

Bạc đã tăng 86% từ đầu năm, nhờ nhu cầu đầu tư và công nghiệp mạnh. UBS cho biết các lực hỗ trợ vẫn còn, gồm lãi suất thực giảm, lo ngại thâm hụt tài khóa và khả năng USD suy yếu.

Ở trong nước, cập nhật thời điểm 10 giờ sáng nay, giá bạc Phú Quý mua vào ở mức 2,132 triệu đồng/lượng, bán ra là 2,198 triệu đồng/lượng; tăng rất mạnh, lần lượt 117.000 đồng và 121.000 đồng/lượng (mua vào và bán ra). Hiện chênh lệch mua vào - bán ra đang là 66.000 đồng/lượng.

Giá bạc loại 1kg của Phú Quý mua vào ở mức 56,853 triệu đồng/kg, bán ra là 58,613 triệu đồng/lượng; tăng rất mạnh, lần lượt 3,120 triệu đồng và 3,227 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra). Hiện chênh lệch mua vào - bán ra đang là 1,760 triệu đồng/kg.

Cùng thời điểm 3 tháng trước, giá bạc loại 1kg của Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 39,573 - 40,799 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra). Với mức chênh này, người mua bạc tại thời điểm sáng nay 29/11/2025 đang lãi 17,280 triệu đồng/kg.



Tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat, giá bạc miếng 2024 Ancarat 999 mua vào ở mức 2,171 triệu đồng/lượng, bán ra là 2,121 triệu đồng/lượng; tăng rất mạnh, lần lượt 125.000 đồng và 25.000 đồng/lượng (mua vào và bán ra).

Giá bạc thỏi 2025 Ancarat 999 (1kg) mua vào ở mức 55,704 triệu đồng/kg, bán ra là 57,394 triệu đồng/lượng; tăng rất mạnh, lần lượt 1,940 triệu đồng và 2 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra). Hiện chênh lệch mua vào - bán ra đang là 1,690 triệu đồng/kg.

Cùng thời điểm 3 tháng trước, giá bạc thỏi 2025 Ancarat 999 (1kg) niêm yết ở ngưỡng 38,670 - 39,660 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra). Với mức chênh này, người mua bạc ngày 29/11/2025 đang lãi nhỉnh 17 triệu đồng/kg.

Một nhà đầu tư rao bán bạc Phú Quý. Ảnh chụp màn hình

Mặc dù mức lãi 3 tháng qua rất cao, nhiều nhà đầu tư vẫn không vội vàng bán "chốt lời". Trên các hội nhóm như Bạc nguyên chất (hơn 65 nghìn thành viên), Cộng đồng bạc Phú Quý (hơn 40 nghìn thành viên) hay chợ bạc miếng - bạc thỏi - bạc nguyên chất (hơn 40 nghìn thành viên)..., nhiều người kì vọng giá có thể tiếp tục tăng lên.

"Chúc mừng những ai vẫn giữ hàng cho đến bây giờ. Khả năng bạc vẫn lên cao nên ai không vội cứ giữ", một nhà đầu tư viết trên nhóm cộng đồng bạc Phú Quý.

Tuy nhiên cũng có không ít người rao bán trên thị trường "chợ đen" với mức giá khoảng hơn 57 triệu đồng/kg với bạc Phú Quý. Một số bày tỏ mong muốn bán giá web (theo giá trên website của bạc Phú Quý).