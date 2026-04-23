Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, dự báo khách tới sân bay Nội Bài tăng cao

Cụ thể, vào ngày cao điểm nhất là 29/04/2026, sân bay Nội Bài dự kiến phục vụ tổng cộng 652 lượt chuyến bay, tăng 9,4% so với thường lệ và cùng kỳ năm 2025. Lưu lượng hành khách ước tính đạt 113.631 lượt khách, tăng 15% so với lịch bay thường lệ và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, sản lượng vận chuyển quốc tế dự kiến có 323 lượt chuyến bay (tăng 7,3% so với thường lệ và tăng 13% so với cùng kỳ 2025) với 52.102 lượt hành khách (tăng 12,3% so với thường lệ và tăng mạnh tới 29,1% so với cùng kỳ 2025).

Sản lượng vận chuyển nội địa, dự kiến có 329 lượt chuyến bay (tăng 11,5% so với thường lệ và tăng 2,8% so với cùng kỳ 2025) với 61.529 lượt hành khách (tăng 17,3% so với thường lệ và tăng 1,3% so với cùng kỳ 2025).

Mặc dù, thị trường chung có những biến động về nguồn cung và giá nhiên liệu dẫn đến một số đợt cắt giảm tần suất, nhưng tại sân bay Nội Bài, chúng tôi vẫn ghi nhận đà tăng trưởng ổn định, đặc biệt là từ các hãng hàng không mới và việc tăng tần suất bay của các đối tác quốc tế.

Theo đại diện sân bay Nội Bài, đơn vị đã chủ động các phương án phục vụ dịp cao điểm nghỉ lễ, đặc biệt trong thời gian tăng cường an ninh cấp độ 1 từ ngày 29/4 – 04/5/2026. Các phương án cụ thể như sau:

Về hạ tầng và trang thiết bị: Cảng đảm bảo duy trì tình trạng hoạt động tốt nhất cho 98 quầy check-in tại Nhà ga T1 và 144 quầy tại Nhà ga T2, bao gồm cả 48 quầy mới đưa vào khai thác từ dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2. Hệ thống 16 băng tải trả hành lý tại hai nhà ga và 122 vị trí đỗ tàu bay được cấp phép cũng đã sẵn sàng để phục vụ sản lượng tăng cao.

Công tác phối hợp đảm bảo an ninh hàng không, an ninh trật tự, an toàn giao thông: Cảng tăng cường phối hợp với Công an cửa khẩu Nội Bài để bố trí nhân sự, mở tối đa các máy soi chiếu an ninh; Phối hợp với Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài và Đội Cảnh sát giao thông số 15 tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, xử lý các đối tượng vi phạm tại các khu vực Cảng; phối hợp điều tiết, phân luồng giao thông thông thoáng cho hành khách.

Đồng thời, áp dụng thu phí tự động tại tất cả các làn ra/vào để nâng cao năng lực thông quan, thực hiện điều tiết đóng/mở các làn thu phí linh hoạt, không để xảy ra ùn ứ tại các khung giờ cao điểm.

Về công tác trực điều hành: Duy trì nghiêm công tác trực điều hành phối hợp tại Trung tâm điều phối khai thác Nội Bài; Đảm bảo chế độ trực lãnh đạo, điều hành hoạt động 24/7 tại tất cả các vị trí để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Các đơn vị trực thuộc cũng đã rà soát và tăng cường 100% nguồn nhân lực tại các vị trí trực tiếp phục vụ hành khách.

Đảm bảo chất lượng dịch vụ: Sân bay Nội Bài phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất nỗ lực đảm bảo thời gian trả hành lý đúng tiêu chuẩn; Yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách bố trí đủ phương tiện phục vụ tại các khung thời gian kể cả đêm muộn, sáng sớm; Làm việc với các doanh nghiệp phi hàng không yêu cầu cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp; Bố trí nhân viên hỗ trợ hành khách nhằm kịp thời phát hiện và giúp đỡ các tình huống hành khách gặp khó khăn cần trợ giúp; Trực hotline 24/7 nhằm giải đáp kịp thời các thông tin phản ánh tới Cảng…