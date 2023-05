Giá cao su hôm nay 13/5 tăng giảm trái chiều trên thị trường. Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su phục hồi mạnh ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su tăng trở lại ở 1 kỳ hạn, trong khi giảm ở các kỳ hạn còn lại.

Giá cao su hôm nay 13/5: Giá cao su đi lên ở Trung Quốc, vẫn giảm ở Nhật Bản

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 5/2023 ghi nhận mức 200,6 yen/kg, giảm 0,55%, giảm 1,1 yen/kg.

Kỳ hạn cao su tháng 6/2023 giảm 0,25%; kỳ hạn cao su tháng 7/2023 giảm 2,10%; kỳ hạn tháng 8/2023 giảm 0,58% và cao su kỳ hạn tháng 9/2023 tăng nhẹ 0,05%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 5/2023 đứng ở mức 12.000 nhân dân tệ/tấn, tăng 2,21%, tăng 260 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải tăng ở kỳ hạn tháng 6/2023; kỳ hạn cao su tháng 7/2023, kỳ hạn cao su tháng 8/2023; kỳ hạn cao su kỳ hạn tháng 9/2023 cũng đều tăng gần 3%.

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Cập nhật: 13/05/2023 lúc 14:48:01 (delay 10 phút)

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Cập nhật: 13/05/2023 lúc 14:48:01 (delay 10 phút)

Giá cao su hôm nay 13/5: Giá cao su phục hồi mạnh tại Trung Quốc

Quý I/2023, giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á biến động mạnh. Sau khi tăng mạnh trong tháng 1/2023, giá cao su có xu hướng giảm trở lại cho đến cuối quý I/2023 do những bất ổn trên thị trường tài chính toàn cầu. Các cuộc khủng hoảng ngân hàng tại Hoa Kỳ và EU phủ bóng đen lên triển vọng kinh tế toàn cầu, làm dấy lên lo ngại nhu cầu cao su trong sản xuất và tiêu dùng giảm, gây áp lực lên giá sản phẩm. Ngoài ra, các hoạt động sản xuất tại các nước tiêu thụ cao su lớn như Trung Quốc và Nhật Bản vẫn chưa thực sự hồi phục khiến xu hướng giá cao su trên thị trường chưa ổn định. Đến nửa cuối tháng 4/2023, giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á có xu hướng phục hồi nhẹ do lo ngại thiếu hụt nguồn cung.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE) Nhật Bản giá cao su có nhiều biến động, giá tăng lên mức cao nhất tháng vào ngày 19/4/2023 (đạt mức 208 yen/kg), sau đó giảm trở lại, nhưng so với cuối tháng trước giá vẫn tăng nhẹ. Ngày 28/4/2023, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 206,1 yen/ kg (tương đương 1,52 USD/kg), tăng 0,5% so với cuối tháng 3/2023, nhưng vẫn giảm 16,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su có nhiều biến động, giá tăng lên mức cao nhất tháng vào ngày 20/4/2023 (đạt 11.880 nhân dân tệ/tấn), sau đó giảm trở lại. Ngày 28/4/2023, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 11.625 nhân dân tệ/tấn (tương đương 1,71 USD/kg), giảm 1,9% so với cuối tháng 3/2023 và giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại Thái Lan, giá cao su tăng nhẹ so với cuối tháng trước. Ngày 28/4/2023, giá cao su RSS3 chào bán ở mức 53,29 Baht/kg (tương đương 1,56 USD/kg), tăng 0,9% so với cuối tháng 3/2023, nhưng vẫn giảm 21,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), trong năm 2023, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu dự báo đạt khoảng 14,916 triệu tấn, tiêu thụ dự kiến đạt 14,912 triệu tấn. Các dữ liệu đều cho thấy, cán cân cung - cầu trên thị trường cao su thế giới nhiều khả năng sẽ nghiêng về thiếu hụt nguồn cung. Đây sẽ là yếu tố quan trọng thúc đẩy đà tăng cho giá cao su ngay trong quý II/2023. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, nền kinh tế thế giới vẫn cần thêm thời gian để ổn định trở lại sau cú sốc của ngành ngân hàng hồi tháng 3/2023. Thêm vào đó, hoạt động sản xuất tại Trung Quốc chưa thực sự hồi phục như dự đoán. Do đó, nhìn chung, giá cao su thế giới sẽ đối mặt những sức ép nhất định.