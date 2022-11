Giá cao su hôm nay 17/11: Giá cao su tại Trung Quốc quay đầu tăng

Giá cao su hôm nay 17/11: Giá cao su kỳ hạn hôm nay tăng giảm trái chiều, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su quay đầu tăng và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản), giá cao su tiếp tục giảm...

Giá cao su hôm nay 17/11: Giá cao su kỳ hạn hôm nay tăng giảm trái chiều, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su quay đầu tăng và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản), giá cao su tiếp tục giảm.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 11/2022 ghi nhận mức 212,8 yen/kg, giảm 0,51%, giảm 1,1 yen/kg. Kỳ hạn cao su tháng 12/2022 giảm 0,19%, giảm 0,4 yên còn 214.6 yen/kg; cao su kỳ hạn tháng 1/2023 đứng yên ở mức 216 yen/kg, kỳ hạn tháng 2/2023 giảm 0,05%, kỳ hạn tháng 3/2023 quay đầu tăng 0,37%, tăng 0,8 yen, đứng ở mức 218 yen/kg.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 1/2023 đứng ở mức 12.715 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,67%, tăng 85 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải hôm nay quay đầu tăng ở các kỳ hạn tháng 3/2023, tháng 4/2023, tháng 5/2023, tháng 6/2023 ở mức tăng gần 1%.

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN Cập nhật lúc: 17/11/2022 lúc 13:36:01

Từ đầu tháng 11/2022 đến nay, giá mủ cao su nguyên liệu trong nước vẫn ở mức thấp. Tại Bình Phước giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức 265-275 đồng/TSC, tăng 5 đồng/TSC so với cuối tháng 10/2022. Trong khi đó, tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa giữ ở mức 271-275 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng trước. Tại Gia Lai, mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 230-240 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng 10/2022.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 10/2022, Việt Nam xuất khẩu được 223,59 nghìn tấn cao su, trị giá 313,5 triệu USD, tăng 15,6% về lượng và tăng 12,2% về trị giá so với tháng 9/2022; So với tháng 10/2021 tăng 8,7% về lượng, nhưng giảm 8,1% về trị giá. Lũy kế 10 tháng năm 2022, xuất khẩu cao su đạt 1,62 triệu tấn, trị giá 2,6 tỷ USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 4,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Về giá xuất khẩu: Tháng 10/2022, giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.402 USD/tấn, giảm 2,9% so với tháng 9/2022 và giảm 15,5% so với tháng 10/2021.

Tháng 10/2022, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 79,5% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với 177,81 nghìn tấn, trị giá 241,8 triệu USD, tăng 19% về lượng và tăng 16,3% về trị giá so với tháng 9/2022; So với tháng 10/2021 tăng 22% về lượng và tăng 1,7% về trị giá.

Giá cao su xuất khẩu bình quân sang Trung Quốc ở mức 1.360 USD/tấn, giảm 2,3% so với tháng 9/2022 và giảm 16,6% so với tháng 10/2021. Lũy kế 10 tháng năm 2022, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 1,16 triệu tấn cao su, trị giá 1,81 tỷ USD, tăng 11,5% về lượng và tăng 6,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Ngoài ra, xuất khẩu cao su sang một số thị trường chủ chốt như: Nga, Malaysia, Brazil… tiếp tục tăng so với tháng 10/2021. Tuy nhiên, xuất khẩu sang một số thị trường như: Ấn Độ, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Đức, thị trường Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia... lại giảm so với cùng kỳ năm 2021.