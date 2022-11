Giá cao su hôm nay 13/11: Giá cao su kỳ hạn cuối tuần tăng giảm trái chiều trên thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) tăng ở hầu hết các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giảm một số kỳ hạn. Giá cao su cuối tuần khó bật tăng mạnh...

Giá cao su hôm nay 13/11: Giá cao su tăng giảm trái chiều trên sàn giao dịch

Giá cao su hôm nay 13/11: Giá cao su kỳ hạn hôm nay tăng giảm trái chiều, đan xen, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá vẫn nhích tăng lên ở nhiều kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản), giá cao su giảm ở một số kỳ hạn.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 11/2022 ghi nhận mức 209,5 yen/kg, giảm 1,67%, giảm 3,5 yen/kg. Kỳ hạn cao su tháng 12/2022 giảm 1,03%, cao su kỳ hạn tháng 1/2023 tăng 0,37%, kỳ hạn tháng 2/2023 đứng yên, kỳ hạn tháng 3/2023 tăng 0,23%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 1/2023 đứng ở mức 12.640 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,32%, tăng 40 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải hôm nay tăng ở các kỳ hạn tháng 3/2023, tháng 4/2023, tháng 5/2023 ở mức dưới 1%. Riêng cao su kỳ hạn tháng 11/2022 giảm 0,17%, đứng ở mức 11.550 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su hôm nay 13/11: Giá cao su cuối tuần khó bật tăng mạnh.

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN Cập nhật lúc: 13/11/2022 lúc 14:00:01

Trong quý III/2022, thị trường cao su bị tác động bởi những lo ngại về nhu cầu cao su ở Trung Quốc chậm lại do nắng nóng làm gián đoạn sản xuất và các đợt đóng cửa kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp và tiêu dùng. Chính phủ nước này vẫn tiếp tục kiên trì với chiến lược “Zero Covid”. Những lo ngại về nhu cầu cao su của Trung Quốc chậm lại đã khiến giá cao su giảm, cho dù sản lượng cao su tại Thái Lan bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt trên khắp cả nước.

Giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt trên thế giới biến động mạnh trong quý III/2022, giá có xu hướng tăng mạnh trong tháng 7/2022, sau đó quay đầu giảm đến hết tháng 9/2022. Trong tháng 10/2022, giá cao su trên thị trường thế giới biến động không đồng nhất, giá có xu hướng tăng trong 20 ngày đầu tháng, sau đó giảm mạnh trở lại, trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 làm giảm nhu cầu và gây tâm lý rủi ro cho thị trường.

Cụ thể: Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE) Nhật Bản giá cao su có xu hướng tăng mạnh trong 20 ngày đầu tháng 10/2022, sau đó giảm mạnh. Ngày 28/10/2022, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần dao động ở mức 214,4 yen/kg (tương đương 1,45 USD/ kg), giảm 5,1% so với cuối tháng 9/2022 và giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su giảm mạnh kể từ ngày 20/10/2022. Ngày 28/10/2022, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 10.865 nhân dân tệ/tấn (tương đương 1,49 USD/kg), giảm 8,7% so với cuối tháng 9/2022 và giảm 20,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại Thái Lan, giá cao su biến động mạnh, sau khi tăng lên mức 55,6 Baht/kg (ngày 11/10/2022), giá có xu hướng giảm trở lại, nhưng vẫn tăng so với cuối tháng trước. Ngày 28/10/2022, giá cao su RSS3 chào bán ở mức 53,36 Baht/kg (tương đương 1,41 USD/kg), tăng 2,5% so với cuối tháng 9/2022, nhưng giảm 9,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Quý III/2022, giá cao su nguyên liệu trong nước có xu hướng giảm, giá giảm khoảng 40-50 đồng/độ mủ so với cuối quý II/2022. Tháng 10/2022, giá mủ cao su nguyên liệu biến động nhẹ. Tại Bình Phước, Công ty cao su Phú Riềng thu mua mủ nguyên liệu ở mức 270-285 đồng/độ mủ, tăng 10-15 đồng/độ mủ so với cuối tháng 9/2022. Tại Bình Dương, Công ty cao su Phước Hòa thu mua mủ nguyên liệu ở mức 273-275 đồng/độ mủ, ổn định so với cuối tháng trước. Tại Gia Lai, Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 230-240 đồng/độ mủ, giảm 10 đồng/độ mủ so với cuối tháng 9/2022.