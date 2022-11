Giá cao su hôm nay 20/11: Giá cao su cuối tuần trái chiều, khó giữ đà tăng.

Giá cao su hôm nay 20/11: Giá cao su kỳ hạn cuối tuần tăng giảm trái chiều, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su lao dốc mạnh và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng chỉ còn nhích nhẹ, khó giữ đà tăng trong tuần tới.

Giá cao su hôm nay 20/11: Giá cao su kỳ hạn cuối tuần tăng giảm trái chiều, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su lao dốc mạnh và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng chỉ còn nhích nhẹ, khó giữ đà tăng trong tuần tới.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 11/2022 ghi nhận mức 214,8 yen/kg, tăng 0,93%, tăng 2 yen/kg. Kỳ hạn cao su tháng 12/2022, cao su kỳ hạn tháng 1/2023, kỳ hạn tháng 2/2023 đều tăng dưới 1%, kỳ hạn tháng 3/2023 quay đầu giảm 0,18%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 1/2023 đứng ở mức 12.525 nhân dân tệ/tấn, giảm 1,96%, giảm 250 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải hôm nay quay đầu giảm mạnh ở các kỳ hạn tháng 3/2023, tháng 4/2023, tháng 5/2023, tháng 6/2023 ở mức giảm gần 2%.

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN Cập nhật lúc: 20/11/2022 lúc 14:06:01

Theo Cục Xuất nhập khẩu, trong quý IV, xuất khẩu cao su của Việt Nam dự báo vẫn gặp khó khăn do đồng USD đã bước vào chu kỳ tăng giá như một tài sản trú ẩn trước lạm phát và mưa lớn kéo dài vào vụ cao điểm nên ảnh hưởng đến sản lượng mủ thu hoạch.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong quý III/2022, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 609,2 nghìn tấn, trị giá 930,8 triệu USD, tăng 6% về lượng, nhưng giảm 1,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam trong quý III tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021 nhờ nhu cầu tiêu thụ cao su toàn cầu phục hồi, tuy nhiên trị giá vẫn giảm do giá cao su giảm mạnh.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, trong quý IV, xuất khẩu cao su của Việt Nam dự báo vẫn gặp khó khăn do đồng USD đã bước vào chu kỳ tăng giá như một tài sản trú ẩn trước lạm phát. Vì các loại hàng hóa cơ bản được tính bằng USD, nên khi USD tăng mạnh sẽ sẽ hạ giá trị các loại hàng hóa này. Cao su cũng không ngoại lệ khi giá mủ có diễn biến giảm trong giai đoạn đồng USD tăng mạnh.

Mặt khác, rủi ro của ngành cao su là mưa lớn kéo dài vào vụ cao điểm nên ảnh hưởng đến sản lượng mủ thu hoạch. Hiện tượng La Nina tiếp diễn năm thứ ba liên tiếp trong 2022 làm gia tăng tần suất và lượng mưa, qua đó tác động tiêu cực đến hoạt động thu hoạch và sản lượng mủ cao su của các doanh nghiệp.

Trong quý III, cao su của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang khu vực châu Á, chiếm gần 90% tổng trị giá xuất khẩu cao su của cả nước, với lượng xuất khẩu đạt 549 nghìn tấn, trị giá 836 triệu USD, tăng hơn 9% về lượng và tăng hơn 1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trong quý III, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang phần lớn các thị trường đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất tiêu thụ cao su của Việt Nam, với 453 nghìn tấn, trị giá 669 triệu USD, tăng 10,4% về lượng và tăng 0,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 70,2% trong tổng trị giá xuất khẩu cao su của cả nước.

Đứng thứ hai là xuất khẩu sang Ấn Độ với 42 nghìn tấn, trị giá 69,6 triệu USD, tăng 25% về lượng và tăng 18,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 6,2% trong tổng trị giá xuất khẩu cao su của cả nước trong quý III/2022.

Từ đầu tháng 11/2022 đến nay, giá mủ cao su nguyên liệu trong nước vẫn ở mức thấp. Tại Bình Phước giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức 265-275 đồng/TSC, tăng 5 đồng/TSC so với cuối tháng 10/2022. Trong khi đó, tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa giữ ở mức 271-275 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng trước. Tại Gia Lai, mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 230-240 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng 10/2022.