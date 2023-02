Giá cao su hôm nay 24/2: Giá cao su biến động nhẹ, chưa rõ xu hướng

Giá cao su hôm nay 24/2 biến động nhẹ toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm nhẹ trở lại ở các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm nhẹ ở một số kỳ hạn...

Giá cao su hôm nay 24/2: Giá cao su biến động nhẹ cuối tuần

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 3/2023 ghi nhận mức 207,6 yen/kg, giảm 1,14%, giảm 2,4 yen/kg. Kỳ hạn cao su tháng 4/2023 giảm; kỳ hạn cao su tháng 5/2023 đứng yên; kỳ hạn tháng 6/2023 tăng nhẹ và cao su kỳ hạn tháng 7/2023 giảm nhẹ gần 0,09%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 3/2023 đứng ở mức 12.540 nhân dân tệ/tấn, đứng yên.

Giá cao su Thượng Hải tăng ở kỳ hạn tháng 4/2023; các kỳ hạn cao su tháng 5/2023 và tháng 6/2023 và cao su kỳ hạn tháng 7/2023 đều giảm nhẹ.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 1/2023 cả nước xuất khẩu 134.895 tấn cao su, trị giá 182,58 triệu USD, giảm 50,2% về lượng và giảm 50% về trị giá so với tháng 12/2022.

So với tháng 1/2022 giảm 30% về lượng và giảm 44,9% về trị giá. Giá bình quân xuất khẩu cao su trong tháng 1/2023 ở mức 1.354 USD/tấn, tăng 0,5% so với tháng 12/2022, nhưng giảm 21,2% so với tháng 1/2022.

Trong nửa đầu tháng 2/2023, Việt Nam xuất khẩu 76.934 tấn cao su, trị giá 108,55 triệu USD, tăng 95% về lượng và 55% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên tính chung từ đầu năm 2023 đến hết ngày 15/2/2023, xuất khẩu cao su của Việt Nam lại giảm lần lượt khoảng 8% về lượng và 27% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022, tương ứng đạt 211.829 tấn và 291,136 triệu USD.

Tháng 1/2023, Trung Quốc vẫn là thị trường đứng đầu về tiêu thụ cao su của Việt Nam, chiếm 79,5% tổng lượng cao su xuất khẩu và chiếm 77,7% trong tổng kim ngạch. Cụ thể, Việt Nam xuất khẩu 107.23 tấn, trị giá 141,89 triệu USD, giảm 52,2% về lượng và giảm 52,1% về trị giá so với tháng 12/2022.

Theo Cục xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), nhìn chung, trong tháng 1/2023, xuất khẩu cao su sang phần lớn các thị trường đều giảm so với tháng 1/2022, tuy nhiên xuất khẩu sang một số thị trường vẫn tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2022 như Nga, Hà Lan, Canada…

Xuất khẩu cao su sẽ đối mặt với khó khăn trong nửa đầu năm 2023 do Trung Quốc liên tục thay đổi chính sách do tác động của Covid-19. Điều này sẽ tác động xấu đến thị trường cao su và giá cao su trên thế giới trong các tháng đầu năm 2023. Tuy nhiên, việc Trung Quốc dỡ bỏ chính sách “Zero-Covid” và mở cửa trở lại được đánh giá là cơ hội rất tốt cho xuất khẩu cao su hồi phục.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu cao su trong tháng 1/2023 đạt 143.464 tấn, trị giá 167,3 triệu USD, giảm mạnh 47,4% về lượng và giảm 54,2% về trị giá so với tháng 1/2022.