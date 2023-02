Giá cao su hôm nay 21/2: Giá cao su hồi phục, tăng toàn thị trường

Giá cao su hôm nay 21/2 tăng toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng tăng ở tất cả các kỳ hạn...

Giá cao su hôm nay 21/2: Giá cao su tăng toàn thị trường

Giá cao su hôm nay 21/2 tăng toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su tăng ở các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng tăng ở tất cả các kỳ hạn...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 3/2023 ghi nhận mức 210,0 yen/kg, tăng 1,45%, tăng 3 yen/kg. Kỳ hạn cao su tháng 4/2023; kỳ hạn cao su tháng 5/2023; kỳ hạn tháng 6/2023; cao su kỳ hạn tháng 7/2023 đều tăng từ gần 1% đến gần 3%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 3/2023 đứng ở mức 12.405 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,81%, tăng 100 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải tăng ở kỳ hạn tháng 4/2023; các kỳ hạn cao su tháng 5/2023 và tháng 6/2023 đều tăng; cao su kỳ hạn tháng 7/2023 cũng tăng 1,04%.

Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, tháng 1, Việt Nam xuất khẩu được gần 135 nghìn tấn cao su, trị giá 182,6 triệu USD, giảm 50,2% về lượng và giảm 50% về trị giá so với tháng 12/2022. So với tháng 1/2022 giảm 30% về lượng và giảm gần 45% về trị giá.

Giá bình quân xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 1/2023 ở mức 1.354 USD/tấn, tăng 0,5% so với tháng 12/2022, nhưng giảm 21,2% so với tháng 1/2022.

Trong tháng 1, Trung Quốc vẫn là thị trường đứng đầu về tiêu thụ cao su của Việt Nam, chiếm 79,5% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước, với 107,2 nghìn tấn, trị giá gần 142 triệu USD, giảm 52,2% về lượng và giảm hơn 52% về trị giá so với tháng 12/2022.

So với tháng 1/2022 giảm hơn 25% về lượng và giảm 41,8% về trị giá. Giá bình quân xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Trung Quốc trong tháng 1/2023 ở mức 1.323 USD/tấn, tăng 0,03% so với tháng 12/2022, nhưng giảm 22,3% so với tháng 1/2022.

Nhìn chung, trong tháng 1/2023, xuất khẩu cao su sang phần lớn các thị trường đều giảm so với cùng kỳ năm 2022, tuy nhiên xuất khẩu sang một số thị trường vẫn tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2022 như: Nga, Hà Lan, Canada…

Theo Cục Xuất nhập khẩu, xuất khẩu cao su sẽ đối mặt với khó khăn trong nửa đầu năm 2023 do Trung Quốc liên tục thay đổi chính sách do tác động của COVID-19. Điều này sẽ tác động xấu đến thị trường cao su và giá cao su trên thế giới trong các tháng đầu năm 2023. Tuy nhiên, việc Trung Quốc dỡ bỏ chính sách “Zero-Covid” và mở cửa trở lại được đánh giá là cơ hội rất tốt cho xuất khẩu cao su hồi phục.

Trên thị trường thế giới, từ đầu tháng 2/2023 đến nay, giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á giảm khi nhu cầu từ thị trường Trung Quốc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán không mạnh như kỳ vọng. Cụ thể, tại Sở Giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), ngày 9/2/2023, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần giao dịch ở mức 213,9 Yên/kg (tương đương 1,63 USD/kg), giảm 1,8% so với cuối tháng 1/2023 và giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại Sàn Giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), ngày 9/2/2023, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần giao dịch ở mức 12.455 NDT/tấn (tương đương 1,83 USD/kg), giảm 5% so với cuối tháng 1/2023 và giảm 15% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại Thái Lan, giá cao su sau khi tăng lên 53,5 Baht/kg vào ngày 01/2/2023 đã có xu hướng giảm. Ngày 9/2/2023 giá cao su RSS3 giao dịch ở mức 52,79 Baht/kg (tương đương 1,58 USD/kg), giảm 0,1% so với cuối tháng 1/2023 và giảm 18,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại thị trường trong nước, từ đầu tháng 2/2023 đến nay, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu ổn định so với cuối tháng 1/2023, giá mủ cao su tiếp tục duy trì quanh mức 230-288 đồng/TSC.

Cụ thể, tại Bình Phước, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty Cao su Phú Riềng thu mua ở mức 270-280 đồng/độ mủ. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty Cao su Phước Hòa được giữ ở mức 286-288 đồng/độ mủ. Tại Gia Lai, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty Cao su Mang Yang thu mua với giá 230-240 đồng/độ mủ, ổn định so với cuối tháng 1/2023.