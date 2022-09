Giá cao su hôm nay 27/9: Giá cao su bất ngờ lấy lại sắc xanh, tăng mạnh toàn thị trường

Giá cao su hôm nay 27/9: Giá cao su kỳ hạn hôm nay bất ngờ tăng mạnh trở lại tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản).

Giá cao su ngày 27/9, giá cao su hôm nay tăng mạnh trở lại tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản).

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 10/2022 ghi nhận mức 226,9 yen/kg, tăng 1,54%, tăng 3,5 yen/kg. Các kỳ hạn cao su tháng 11, 12 và tháng 1/2023, tháng 2/2023 đều ghi nhận mức tăng mạnh từ 1,53-2,31%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 10/2022 đứng ở mức 12.115 nhân dân tệ/tấn, tăng 2,28%, tăng 270 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải hôm nay tăng ở các kỳ hạn tháng 11, tháng 1/2023, tháng 3/2023, tháng 4/2023 ở mức tăng mạnh từ hơn 2-3%.

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN Cập nhật lúc: 27/09/2022 lúc 15:12:01

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết trong 10 ngày giữa tháng 9, giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á biến động trái chiều khi giá tại Nhật Bản giảm so với 10 ngày trước đó, trong khi giá tăng tại Thượng Hải và Thái Lan.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), giá cao su liên tục giảm so với 10 ngày trước đó. Ngày 19/9, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 215 Yên/ kg (tương đương 1,5 USD/kg), giảm 3,2% so với 10 ngày trước đó, nhưng tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, giá cao su tại Nhật Bản giảm do lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu, mặc dù sự gia tăng tại thị trường Thượng Hải đã hạn chế đà giảm

Tại sàn SHFE Thượng Hải, giá cao su biến động mạnh. Sau khi tăng lên 11.940 NDT/tấn vào ngày 15/9, giá giảm trở lại, nhưng vẫn tăng so với 10 ngày trước đó.

Ngày 19/9, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 11.865 NDT/tấn (tương đương 1,69 USD/tấn), tăng gần 3% so với 10 ngày trước đó, nhưng giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Giá cao su tại Trung Quốc phục hồi sau khi Chính phủ nước này tái khẳng định cam kết ổn định nền kinh tế thông qua hỗ trợ chính sách theo từng giai đoạn. Trung Quốc tiếp tục đưa ra các chính sách theo từng giai đoạn để ổn định kinh tế, tập trung vào sự phục hồi tiêu dùng và thúc đẩy đầu tư, đồng thời khẳng định thực hiện các chính sách này càng sớm càng tốt.

Trong khi đó, doanh số bán ô tô của Trung Quốc trong tháng 8 tăng mạnh, đạt 2,38 triệu chiếc, tăng hơn 32% so với cùng kỳ năm 2021, dẫn đầu là doanh số bán xe điện do được thúc đẩy bởi chính sách khuyến khích của Chính phủ.

Tại Thái Lan, giá cao su tự nhiên giảm xuống mức 50,9 Baht/kg vào ngày 12/9, sau đó giá tăng nhẹ trở lại. Ngày 19/9, cao su RSS3 được chào bán ở mức 52,1 Baht/ kg (tương đương 1,41 USD/kg), tăng hơn 2% so với 10 ngày trước đó, nhưng vẫn giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại Ấn Độ, giá cao su tự nhiên liên tục giảm mạnh trong thời gian qua, khiến khoảng 12 nghìn người trồng cao su quy mô nhỏ ở bang Kerala - khu vực trồng cao su trọng điểm của Ấn Độ đang phải chịu thua lỗ.

Nông dân ở bang Kerala đã đưa ra các đề xuất bao gồm việc tăng thuế nhập khẩu đối với mủ cao su và cao su hỗn hợp, đề nghị được tăng trợ cấp tái canh (hiện vẫn ở mức 25.000 Rupee/ha) và điều chỉnh giá hỗ trợ của cây trồng theo chương trình bình ổn giá từ 170 Rupee lên 200 Rupee.

Tại thị trường Việt Nam, trong 10 ngày giữa tháng 9, giá mủ cao su nguyên liệu tại một số tỉnh, thành phố giảm 5-10 đồng/TSC so với 10 ngày trước đó.

Tại Bình Phước, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng thu mua ở mức từ 260-270 đồng/TSC, giảm 5 đồng/TSC so với 10 ngày trước đó.

Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa dao động ở mức 273-275 đồng/TSC, giảm 7 đồng/TSC so với 10 ngày trước đó. Tại Gia Lai, mủ cao su được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 250-260 đồng/TSC, giảm 10 đồng/TSC so với 10 ngày trước đó.