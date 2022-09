Giá cao su hôm nay 25/9: Giá cao su kỳ hạn cuối tuần biến động nhẹ

Giá cao su hôm nay 25/9: Giá cao su kỳ hạn cuối tuần này tăng giảm trái chiều tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản).

Giá cao su ngày 25/9, giá cao su hôm nay tăng giảm trái chiều tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản).

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 9/2022 ghi nhận mức 220,5 yen/kg, tăng 1,13%, tăng 2,5 yen/kg. Các kỳ hạn cao su tháng 12 và tháng 1/2023 đều ghi nhận mức tăng nhẹ.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 10/2022 đứng ở mức 11.875 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,75%, giảm 90 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải hôm nay giảm ở các kỳ hạn tháng 11, tháng 1/2023, tháng 3/2023, tháng 4/2023 ở mức giảm gần 1%.

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN Cập nhật lúc: 25/09/2022 lúc 19:06:01

Trong 10 ngày giữa tháng 9/2022, giá mủ cao su nguyên liệu tại một số tỉnh, thành phố giảm 5-10 đồng/TSC so với 10 ngày trước đó. Tại Bình Phước, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng thu mua ở mức từ 260-270 đồng/TSC, giảm 5 đồng/TSC so với 10 ngày trước đó. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa dao động ở mức 273-275 đồng/TSC, giảm 7 đồng/TSC so với 10 ngày trước đó. Tại Gia Lai, mủ cao su được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 250-260 đồng/TSC, giảm 10 đồng/ TSC so với 10 ngày trước đó.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết từ đầu tháng 9 đến nay, giá cao su trên thị trường châu Á chịu áp lực giảm do lo ngại nhu cầu tại Trung Quốc chậm lại khi các biện pháp hạn chế để phòng chống Covid-19 tiếp tục được áp dụng.

Cụ thể, tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), giá cao su giảm xuống mức 219,6 Yên/kg vào ngày 7/9 sau đó đã tăng trở lại, nhưng vẫn giảm so với cuối tháng 8.

Ngày 8/9, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần giao dịch ở mức 222,1 Yên/kg (tương đương 1,54 USD/kg), giảm 2,8% so với cuối tháng 8/2022, nhưng tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giảm xuống mức 11.435 NDT/tấn vào ngày 7/9, sau đó đã tăng nhẹ trở lại, nhưng vẫn giảm so với cuối tháng trước.

Ngày 8/9, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 11.530 NDT/tấn (tương đương 1,66 USD/kg), giảm hơn 2% so với cuối tháng 8 và giảm gần 8% so với cùng kỳ năm 2021.

Tại Thái Lan giá cao su RSS3 liên tục giảm. Ngày 8/9, giá cao su RSS3 chào bán ở mức gần 51 Baht/kg (tương đương 1,4 USD/kg), giảm 4,7% so với cuối tháng 8 và giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, giá cao su giảm do thị trường lo ngại nhu cầu tại Trung Quốc chậm lại khi nước này đối mặt với khủng hoảng bất động sản, các đợt nắng nóng làm gián đoạn hoạt động sản xuất và các biện pháp hạn chế mới để phòng chống Covid-19 làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp và tiêu thụ.

Trong khi đó, nhập khẩu cao su của Trung Quốc tiếp tục tăng trong tháng 8, tăng tháng thứ ba liên tiếp.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng 8, Trung Quốc nhập khẩu 592,3 nghìn tấn cao su tự nhiên và tổng hợp (kể cả mủ cao su), với trị giá 1,07 tỷ USD, tăng 2,2% về lượng và tăng 0,8% về trị giá so với tháng 7, còn so với tháng 8/2021 tăng 12% về lượng và tăng hơn 10% về trị giá.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc nhập khẩu 4,56 triệu tấn cao su tự nhiên và tổng hợp, trị giá 8,55 tỷ USD, tăng hơn 5% về lượng và tăng 10,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.