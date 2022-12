Giá cao su hôm nay 29/12: Giá cao su giảm mạnh toàn thị trường

Giá cao su hôm nay 29/12 giảm mạnh toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm trở lại ở mức gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su tiếp tục giảm sâu ở tất cả các kỳ hạn.

Giá cao su hôm nay 29/12: Giá cao su giảm đỏ toàn thị trường

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 1/2023 ghi nhận mức 205,7 yen/kg, giảm 1,3%, giảm 2,7 yen/kg. Kỳ hạn cao su tháng 2/2023 giảm 1,19%; kỳ hạn cao su tháng 3/2023 giảm 2,01%; kỳ hạn tháng 4/2023 giảm 1,69%; cao su kỳ hạn tháng 5/2023 giảm ở mức 1,04%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 1/2023 đứng ở mức 12.885 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,69%, giảm 90 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải hôm nay giảm trở lại ở các kỳ hạn tháng 3/2023, kỳ hạn tháng 4/2023, tháng 5/2023, tháng 6/2023 ở mức gần 1%.

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN Cập nhật lúc: 29/12/2022 lúc 14:06:01

HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Mã: GVR) vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất giảm 5% so với kế hoạch cũ, từ 29.707 tỷ đồng xuống 28.280 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 27%, từ 5.340 tỷ đồng xuống 3.880 tỷ đồng.

Doanh thu công ty mẹ điều chỉnh từ 4.460 tỷ đồng xuống 3.580 tỷ đồng, giảm 20% so với kế hoạch cũ đề ra. Lợi nhuận sau thuế giảm 47%, từ 2.300 tỷ đồng xuống 1.210 tỷ đồng.

Theo GVR, nguyên nhân khiến tập đoàn điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận do xung đột của một số nước trên thế giới làm ảnh hưởng đến tiêu thụ và giá bán các sản phẩm chính. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng chưa thoái vốn được như kế hoạch được giao; các đơn vị thành viên GVR chưa thực hiện được việc bàn giao đất do đang trong thời gian chờ đợi quyết định của cơ quan có thẩm quyền cùng với việc lập dự phòng do suy giảm giá trị đầu tư sang Lào vì sự suy giảm giá trị của đồng Kip Lào trong kỳ lập báo cáo.

Cùng với đó, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2022 của tập đoàn sẽ được xem xét, quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Được biết, tại thị trường trong nước, 10 ngày giữa tháng 12, giá mủ cao su nguyên liệu tại một số tỉnh, thành phố biến động nhẹ.

Cụ thể, tại Bình Phước, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng thu mua ở mức từ 270-280 đồng/TSC, tăng 8 đồng/TSC so với 10 ngày trước đó.

Trong khi đó, tại Bình Dương, mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phước Hòa thu mua ở mức giá 271-275 đồng/TSC, ổn định so với 10 ngày trước đó. Giá mủ cao su tại Gia Lai được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 230-240 đồng/TSC, ổn định so với 10 ngày trước đó.