Giá cao su hôm nay 25/12: Giá cao su cuối tuần đi xuống

Giá cao su hôm nay 25/12 tiếp tục giảm toàn thị trường, tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm tiếp gần 1% và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su còn giảm mạnh ở nhiều kỳ hạn gần.

Giá cao su hôm nay 25/12: Giá cao su biến động giảm ở cả hai sàn

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 1/2023 ghi nhận mức 205,9 yen/kg, giảm 3,4%. Kỳ hạn cao su tháng 2/2023 giảm 1,44%; kỳ hạn cao su tháng 3/2023 giảm 0,38%; kỳ hạn tháng 4/2023 giảm 0,55%; cao su kỳ hạn tháng 5/2023 giảm ở mức 0,55%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 1/2023 đứng ở mức 12.730 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,47%, giảm 60 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải hôm nay giảm tiếp ở các kỳ hạn tháng 3/2023, kỳ hạn tháng 4/2023, tháng 5/2023, tháng 6/2023 ở mức gần 1%.

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN Cập nhật lúc: 25/12/2022 lúc 16:30:01

Theo số liệu thống kê của Bộ Thương mại Ấn Độ, trong 10 tháng năm 2022, Ấn Độ nhập khẩu 1,04 triệu tấn cao su (HS 4001, 4002, 4003, 4005), với trị giá 2,34 tỷ USD, tăng 8,1% về lượng và tăng 21,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Việt Nam, Hàn Quốc, Malaysia, Bờ Biển Ngà và Indonesia là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Ấn Độ. Trừ Indonesia thì nhập khẩu cao su của Ấn Độ từ các thị trường này đều tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, trong 10 tháng năm 2022, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn nhất cho Ấn Độ với 121,69 nghìn tấn, trị giá 233,38 triệu USD, tăng 47,3% về lượng và tăng 48,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Cao su nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 11,6% trong tổng lượng cao su nhập khẩu của Ấn Độ, cao hơn so với mức 8,5% của cùng kỳ năm 2021.

Cơ cấu chủng loại nhập khẩu: Trong 10 tháng năm 2022, Ấn Độ chủ yếu nhập khẩu cao su tự nhiên và cao su tổng hợp, trong đó nhập khẩu cao su tự nhiên có xu hướng tăng, trong khi nhập khẩu cao su tổng hợp lại giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021. Trong thời gian này, Ấn Độ nhập khẩu 472,82 nghìn tấn cao su tự nhiên (HS 4001), trị giá 901,11 triệu USD, tăng 16,8% về lượng và tăng 21,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Việt Nam là thị trường lớn nhất cung cấp cao su tự nhiên cho Ấn Độ trong 10 tháng năm 2022 với 120,13 nghìn tấn, trị giá 229,76 triệu USD, tăng 48% về lượng và tăng 49,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần cao su tự nhiên của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ chiếm 25,4%, tăng mạnh so với mức 20,1% của cùng kỳ năm 2021. Cơ cấu thị trường chính cung cấp cao su tự nhiên cho Ấn Độ trong 10 tháng năm 2022 có sự thay đổi khi thị phần cao su của Indonesia và Thái Lan trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ giảm mạnh, trong khi thị phần của Việt Nam, Bờ Biển Ngà, Malaysia lại tăng.

Trong khi đó, Ấn Độ lại giảm nhập khẩu cao su tổng hợp (HS 4002). Trong 10 tháng năm 2022, Ấn Độ nhập khẩu 458,79 nghìn tấn cao su tổng hợp, trị giá 1,22 tỷ USD, giảm 2,6% về lượng, nhưng tăng 20% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Hàn Quốc, Nga, Singapore, Nhật Bản và Ba Lan là 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su tổng hợp cho Ấn Độ, trừ Ba Lan và Singapore thì nhập khẩu từ các thị trường này đều giảm so với cùng kỳ năm 2021. Cơ cấu thị trường cung cấp cao su tổng hợp chính cho Ấn Độ trong 10 tháng năm 2022 có sự thay đổi khi thị phần cao su tổng hợp của Hàn Quốc, Ba Lan và Singapore trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ tăng; trong khi thị phần của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nga giảm. Thị phần cao su tổng hợp Việt Nam chỉ chiếm 0,34% trong tổng lượng nhập khẩu của Ấn Độ.