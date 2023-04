Giá cao su hôm nay 7/4 tiếp tục sụt giảm toàn thị trường. Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở các kỳ hạn...

Giá cao su hôm nay 7/4: Giá cao su giảm mạnh toàn thị trường

Giá cao su hôm nay 7/4 tiếp tục sụt giảm toàn thị trường. Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) giá cao su giảm ở tất cả các kỳ hạn và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản) giá cao su cũng giảm ở các kỳ hạn...

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 4/2023 ghi nhận mức 200,1 yen/kg, giảm 1,23%, giảm 2,5 yen/kg. Kỳ hạn cao su tháng 5/2023; kỳ hạn cao su tháng 6/2023; kỳ hạn tháng 7/2023 và cao su kỳ hạn tháng 8/2023 cũng giảm.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 4/2023 đứng ở mức 11.380 nhân dân tệ/tấn, giảm 1,77%, giảm 205 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải giảm ở kỳ hạn tháng 5/2023; các kỳ hạn cao su tháng 6/2023 và tháng 7/2023 và cao su kỳ hạn tháng 8/2023 đều giảm mạnh.

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore Cập nhật: 07/04/2023 lúc 13:54:01 (delay 10 phút)

Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản mở cửa phiên 7/4 sụt giảm, xuống mức rất thấp theo đà giảm giá trên thị trường Thượng Hải, do nhu cầu toàn cầu chậm lại.

Trong tháng 3/2023, giá mủ cao su nguyên liệu trong nước tiếp tục duy trì quanh mức 230-288 đồng/TSC. Tại Bình Phước, giá mủ cao su nguyên liệu được Công ty cao su Phú Riềng thu mua ở mức 270-280 đồng/TSC. Tại Bình Dương, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu của Công ty cao su Phước Hòa dao động ở mức 286- 288 đồng/TSC. Mủ cao su tại Gia Lai được Công ty cao su Mang Yang thu mua với giá 230-240 đồng/TSC, ổn định so với cuối tháng 02/2023.



Theo ước tính, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 3/2023 đạt khoảng 130 nghìn tấn, trị giá 184 triệu USD, giảm 0,8% về lượng và giảm 0,6% về trị giá so với tháng 02/2023; so với tháng 3/2022 tăng 15,7% về lượng, nhưng giảm 9,2% về trị giá. Giá xuất khẩu cao su bình quân ở mức 1.414 USD/tấn, tăng 0,2% so với tháng 02/2023, nhưng giảm 21,5% so với tháng 3/2022. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cao su ước đạt 396 nghìn tấn, trị giá 552 triệu USD, giảm 2,6% về lượng và giảm 22,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.