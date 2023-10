Giá đất nền tại miền Nam tăng nhanh hơn miền Bắc trong 5 năm qua

5 năm qua, giá rao bán đất nền miền Nam đã tăng 71%, miền Bắc tăng 54%. Có thể thấy, mức độ tăng giá trung bình của đất nền miền Nam cao hơn miền Bắc.

Đất nền có mực độ tăng giá nhanh

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, chỉ số giá đất nền duy trì mức tăng ổn định từ 2018 đến nay trên cả nước nhưng có xu hướng phân hóa giữa các vùng và khu vực cụ thể trong năm 2023.



Theo nghiên cứu của đơn vị, sau một giai đoạn dài từ quý I/2018 đến quý III/2023, giá rao bán đất nền miền Nam đã tăng 71%, miền Bắc tăng 54%. Như vậy, trong vòng 5 năm qua, mức độ tăng giá trung bình của đất nền miền Nam cao hơn miền Bắc.

Tuy nhiên, xét riêng năm 2023, giá đất nền 2 miền đã có chiều hướng dịch chuyển khác biệt. Giá rao bán trung bình đất nền miền Bắc vẫn duy trì xu hướng tăng, đến quý 3/2023 đã tăng 4,9% so với quý 4/2022. Trong khi đó, biểu đồ giá đất nền miền Nam có dấu hiệu đi xuống, từ cuối năm ngoái đến nay đã giảm 26,2%.

Giá rao bán đất nền miền Nam đã tăng 71% trong vòng 5 năm. Ảnh: Gia Linh

Các tỉnh tiêu biểu ở miền Bắc chứng kiến giá đất nền tăng trưởng ổn định trong thời gian dài, từ quý I/2018 đến quý III/2023 bao gồm: Hải Phòng (tăng 128%), Quảng Ninh (tăng 44%), Hưng Yên (tăng 36%), Bắc Ninh (tăng 20%).

Tại miền Nam, Bình Dương có giá đất nền tăng đến 147% so với đầu năm 2018, là một trong những tỉnh duy trì nhịp tăng giá đất tốt nhất khu vực. Đất nền ở các địa phương khác như Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai mặc dù thời gian gần đây có suy giảm về giá rao bán nhưng xét tổng thể trong 5 năm qua vẫn đạt mức tăng giá lần lượt là 89%, 64% và 60%.

Các chuyên gia bất động sản cho rằng, diễn biến thị trường trong thời gian tới thì bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực vừa túi tiền và/hoặc có tiến độ thanh toán linh hoạt sẽ sớm phục hồi sớm. Những sản phẩm đất nền gần các khu vực có câu chuyện hạ tầng và đã giảm giá trong thời gian qua cũng có khả năng sẽ phục hồi thanh khoản sớm.

Thị trường bất động sản thấp tầng phân hóa, vẫn có phân khúc tiềm năng

Cũng báo cáo quý III/2023 của Batdongsan.com.vn, từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản thấp tầng toàn quốc rơi vào trầm lắng với lượng giao dịch suy giảm. Theo đó, 57% môi giới tham gia khảo sát cho biết giao dịch các sản phẩm bất động sản thấp tầng giảm hơn 50%, 28% nhận xét giao dịch giảm từ 10% - 50%.

Bất động sản thấp tầng có giá cao hơn nhiều so với mặt bằng thu nhập của người dân. Ảnh: Gia Linh

Các chuyên gia cho rằng cho biết mỗi phân khúc bất động sản thấp tầng lại có một xu hướng và tiềm năng hồi phục khác nhau. Cụ thể, nhà phố còn đang trầm lắng do hoạt động du lịch – bán lẻ chưa tăng trưởng mạnh mẽ vì ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô và hậu dịch Covid-19. Giá rao bán trung bình nhà phố vào quý III/2023 là 333 triệu đồng/m2 tại Hà Nội và 209 triệu đồng/m2 tại TP.HCM.

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy mức độ quan tâm đến nhà phố ở các đô thị trung tâm gần như đi ngang, còn ở các tỉnh du lịch ven biển miền Trung, Bắc, Nam giảm lần lượt 11%, 22% và 41% so với quý I/2021.

Trong khi đó, nhà liền kề, biệt thự tại các khu đô thị vùng ven khá tiềm năng nhờ mạng lưới cơ sở hạ tầng tương lai hỗ trợ cho xu hướng kéo giãn các đô thị ra vùng ven và lân cận.

Thị trường trong thời gian tới vẫn ưu tiên bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực vừa túi tiền. Ảnh: Gia Linh

Đối với nhà riêng, mức độ quan tâm và giá rao bán vẫn giữ sự ổn định ở Hà Nội, do đây là loại hình phục vụ nhu cầu ở thực nên nhu cầu vẫn được duy trì. Trong quý 3/2023, giá rao bán nhà riêng ở nhiều quận như Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai, Hà Đông vẫn tăng từ 4% - 9% so với cùng kỳ 2022. Mức độ quan tâm cũng tăng nhẹ 2% - 3% tại một số quận Hà Nội. Còn tại TP.HCM, giá rao bán và mức độ quan tâm nhà riêng đang có xu hướng giảm nhưng mức giảm không quá 10% so với quý 3/2022.

Ông Đinh Minh Tuấn – Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam nhận định giá là rào cản lớn nhất với người mua ở thời điểm hiện tại vì các loại hình bất động sản thấp tầng có giá cao hơn nhiều so với mặt bằng thu nhập của người dân và sản phẩm có giá trị lớn khó thực hiện vay để mua.