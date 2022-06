Giá dầu tăng, PV Gas lãi 6.900 tỷ trong 6 tháng, gần cán đích mục tiêu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2022, PV Gas (GAS) đã ghi nhận 54.560 tỷ đồng doanh thu, tăng 34% so với cùng kỳ và lãi 6.920 tỷ, tăng 59%.

PV Gas lãi đậm nhờ giá dầu tăng

Ngày 21/6, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS. HoSE: GAS) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.

Lãnh đạo PV Gas cho biết trong nửa đầu năm nay, bên cạnh thuận lợi từ giá dầu, giá LPG (khí dầu hóa lỏng) tăng cao, công ty cũng gặp nhiều thách thức liên quan tác động từ xung đột Nga - Ukraine, chính sách phòng chống dịch Covid -19 nghiêm ngặt của Trung Quốc gây gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến cung - cầu năng lượng và làm giá cả hàng hóa, nguyên, nhiên vật liệu tăng cao.

Tuy nhiên, nhờ tận dụng cơ hội từ giá dầu/giá LPG tăng trong giai đoạn đầu năm, các chỉ tiêu, kết quả kinh doanh của PV Gas đều ghi nhận tăng trưởng cao.

Các chỉ tiêu tài chính trong 6 tháng đầu năm 2022 của PV GAS hoàn thành kế hoạch từ 34-87%, tăng 8-59% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh PV GAS.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, PV GAS đã sản xuất và cung cấp 1.016,4 nghìn tấn LPG (xuất khẩu và kinh doanh quốc tế 260,9 nghìn tấn), bằng 123% kế hoạch 6 tháng (bằng 99% so với cùng kỳ năm 2021), chiếm khoảng 70% thị phần bán buôn cả nước. Sản xuất và cung cấp 56,8 nghìn tấn condensate, bằng 167% kế hoạch 6 tháng (bằng 185% so với cùng kỳ năm 2021). Sản lượng khí tiếp nhận, sản xuất/cung cấp khí khô không hoàn thành kế hoạch do nhu cầu huy động khí cho sản xuất điện thấp hơn so với kế hoạch.

Các chỉ tiêu tài chính trong 6 tháng đầu năm 2022 của PV GAS hoàn thành kế hoạch từ 34-87%, tăng 8-59% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể: PV Gas ước tính tổng doanh thu hơn 54.560 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2022, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 6.920 tỷ đồng, tăng 59%. Doanh nghiệp này nộp Ngân sách Nhà nước hơn 3.626 tỷ đồng. Như vậy chỉ trong 6 tháng, PV Gas đã hoàn thành hơn hai phần ba chỉ tiêu doanh thu và 98% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2022 của công ty mẹ đạt 1.381,1 tỷ đồng; toàn PV GAS giải ngân 1.427,2 tỷ đồng.

Kỳ vọng dự án mỏ khí Lô B - Ô Môn

Cũng nhờ kết quả kinh doanh tích cực này, trên thị trường chứng khoán, GAS đang là một trong những cổ phiếu vẫn giữ được mức tăng trưởng dương từ đầu năm đến nay bất chấp thị trường chung biến động mạnh và chỉ số VN-Index đã giảm hơn 23%.

Cụ thể, thị giá GAS hiện vẫn được giao dịch ở mức 114.200 đồng/cổ phiếu, dù đã giảm 15% so với đỉnh gần nhất nhưng vẫn cao hơn 12% so với đầu năm. GAS cũng chính là một trong số ít cổ phiếu vốn hóa lớn duy trì được đà tăng trưởng nửa đầu năm trong khi hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, chứng khoán khác đã giảm mạnh 30-50% giai đoạn này.

Báo cáo gần đây của Chứng khoán Bản Việt (VCSC) nâng dự báo giá dầu thô Brent bình quân năm nay thêm 20%, có thể đạt cao nhất 85 USD mỗi thùng. Căng thẳng Nga - Ukraine, các lệnh trừng phạt từ phương Tây cùng kịch bản khoảng 3 triệu thùng dầu của Nga bị loại khỏi thị trường là những yếu tố địa chính trị hỗ trợ giá dầu.

Ngoài ra, VCSC còn lo ngại thêm về chính sách cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và sản lượng thấp hơn dự kiến từ Mỹ đã hỗ trợ giá dầu tăng cao. Mặc dù nhu cầu bị ảnh hưởng bởi giá cao, OPEC và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (EIA) vẫn kỳ vọng nhu cầu sẽ phục hồi về mức trước dịch.

Riêng về PV Gas, VnDirect nêu quan điểm lạc quan khi sản lượng tiêu thụ khí khô dự kiến tăng trở lại từ năm nay, theo sau sự phục hồi của việc huy động điện khí. Doanh nghiệp này đang trong giai đoạn đầu tư các dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm để tạo tiền đề cho tăng trưởng dài hạn. Đối với mỏ khí Lô B - Ô Môn, VnDirect kỳ vọng dự án này sẽ đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của PV Gas từ năm 2026 trở đi.