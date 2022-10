Giá điện cạnh tranh giúp lợi nhuận Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) quý III tăng 72% lên 147 tỷ đồng

Giá điện trên thị trường cạnh tranh tốt hơn ước tính đã giúp lợi nhuận sau thuế của Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) trong quý III/2022 đạt 147 tỷ đồng (tăng 72% so với cùng kỳ) mặc dù giá than nhiệt tăng.

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh (UPCoM: QTP - UPCoM) mới công bố BCTC quý III/2022 với doanh thu thuần đạt hơn 3.141 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn cũng tăng 57%, lên hơn 2.906 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt 235 tỷ đồng, tăng 94%.

Giá điện trên thị trường cạnh tranh (giá CGM) tốt hơn ước tính đã giúp lợi nhuận sau thuế của QTP trong quý III/2022 đạt 147 tỷ đồng (tăng 72% so với cùng kỳ) mặc dù giá than nhiệt tăng.



Giá CGM trong quý III/2022 ở mức 1.541 đồng/kwh (tăng 61% so với cùng kỳ). Trung bình 9 tháng đầu năm 2022 ở mức 1.478 đồng/kwh (tăng 41% so với cùng kỳ).

Nguồn: BCTC quý III/2022 của QTP

Mặc dù sản lượng hợp đồng (Qc) quý III/2022 giảm 3% so với cùng kỳ, sản lượng phát điện trên thị trường cạnh tranh lại tăng 56% so với cùng kỳ đạt 541 triệu kwh với giá CGM thuận lợi giúp lợi nhuận quý III/2022 tăng đáng kể. Nhìn chung, tổng sản lượng phát điện của QTP trong quý III/2022 tăng 10% so với cùng kỳ, vượt trội so với các công ty điện than khác.

Trong giai đoạn tháng 7-8/2022, sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc từ các nhà máy điện than giảm 14% so với cùng kỳ. Kết quả khả quan này của QTP nhờ chênh lệch lớn giữa giá than trộn trong nước và than nhập khẩu.

Trong quý III/2022, giá than nhiệt Indonesia tăng 1,5 lần so với cùng kỳ, trung bình ở mức 7,5 triệu đồng/tấn, cao hơn so với giá than trộn đầu vào của QTP là 1.4 triệu đồng/tấn (tăng 50% so với cùng kỳ).

Việc đồng USD mạnh lên đã làm công ty phát sinh khoản lỗ tỷ giá khoảng 60 tỷ đồng trong 9 tháng. Với tình hình tỷ giá USD/VND tăng 7%, khoản lỗ tỷ giá ước tính trong năm 2022 là 80 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của QTP đạt hơn 8.155 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 745 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 31% và 88% so với thực hiện 9 tháng đầu năm 2021.

Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 9.580,13 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 435,86 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Nhiệt điện Quảng Ninh đã vượt 71% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản doanh nghiệp giảm nhẹ so với hồi đầu năm, về mức 8.868 tỷ đồng. Đáng chú ý là tiền và tương tương tiền giảm mạnh từ 205,8 tỷ đồng, xuống vỏn vẹn hơn 14 tỷ đồng (tương đương giảm 93%); đầu tư tài chính ngắn hạn cũng giảm hơn 30%, còn 661,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản phải thu ngắn hạn tăng hơn 56%, lên 3.211,4 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng giảm nhẹ còn 2.725 tỷ đồng; riêng nợ vay ngắn hạn còn 954 tỷ đồng và nợ vay dài hạn còn 879 tỷ đồng, lần lượt tăng 27,2% và giảm 37,4%.

SSI Research giả định giá CGM quý IV/2022 duy trì tương đương quý III/2022 và ước tính lợi nhuận sau thuế quý IV/2022 là 130 tỷ đồng (tăng 62% so với cùng kỳ).

SSI Research điều chỉnh tăng 10% ước tính lợi nhuận sau thuế 2022 lên 875 tỷ đồng (tăng 83,6% so với cùng kỳ) do điều chỉnh giá CGM. Cổ tức 2022 ước tính tăng từ 12% lên 17% trên mệnh giá, tương ứng tỷ suất cổ tức 11,6%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/10, cổ phiếu QTP giảm 1,36% xuống 14.500 đồng/cp.