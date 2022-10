Thủy điện Thác Bà (TBC) lãi "khủng" vượt kế hoạch năm 44% dù mới hết quý III

CTCP Thủy điện Thác Bà (TBC) vừa công bố BCTC quý III/2022 với lợi nhuận sau thuế tăng vọt, vượt 44% kế hoạch năm.

CTCP Thuỷ điện Thác Bà (Mã: TBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022, doanh thu thuần tăng 93% so với cùng kỳ, đạt hơn 189 tỷ đồng. Trong đó, giá vốn bán hàng ghi nhận tăng nhẹ 51,7 tỷ đồng, tương đương tăng 12% so với cùng kỳ; doanh thu tài chính tăng 53% lên 6,9 tỷ đồng; trong khi chi phí tài chính giảm 38% so với cùng kỳ còn 3,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 8%, khiến cho lợi nhuận gộp tăng mạnh 164% lên 138 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế TBC ghi nhận quý III/2022 đạt 105 đồng, tăng 211% so với cùng kỳ. Công ty lý giải nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tăng là do doanh thu hoạt động điện tăng 87 tỷ đồng,185% so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân là do Quý 3/2022, sản lượng điện thương phẩm cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 là 45,1 triệu kWh (tăng 70%) đồng thời Công ty thường xuyên cập nhật số liệu, tình hình thủy văn, bám sát diễn biến thị trường điện để từ đó đưa ra chiến lược chào giá phù hợp tăng mạnh doanh thu tử thị trường điện.

Lãi sau thuế trong 9 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 295 tỷ đồng, tăng 71% so với đầu năm. Như vậy, mặc dù mới chỉ hết quý III/2022, nhưng thủy điện Thác Bà đã vượt mục tiêu đề ra trong năm 2022 44%.

Tính đến hết tháng 9/2022, tổng tài sản của Thủy điện Thác Bà là 1.644 tỷ, biến động nhẹ, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn là 429 tỷ đồng tăng 38% so với đầu năm, còn lại phần lớn là tài sản dài hạn với 1.215 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn và dài hạn cũng giảm lần lượt 36 và 22% so với đầu năm là 94 tỷ và 165 tỷ đồng. Hết quý III/2022, Thủy điện Thác Bà có vốn chủ sở hữu là 1.385 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.

Trước đó cuối tháng 9/2022, Thủy điện Thác Bà tiến hành trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 15% mệnh giá, mỗi cổ phiếu nhận được 1.500 đồng.

Kết phiên ngày 20/10, sau khi công bố BCTC hợp nhất, TBC tăng 1,64% lên 31.000/CP.