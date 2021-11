Giá nhôm tiếp đà giảm mạnh trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường sản lượng than

Nhôm dự kiến sẽ hồi phục, giao dịch ở mức 2768,39 USD/tấn vào cuối quý này, theo các mô hình vĩ mô toàn cầu của Trading Economics và kỳ vọng của các nhà phân tích. Ước tính nhôm sẽ giao dịch ở mức 2930,02 USD/tấn trong thời gian 12 tháng.

Hiện tại, giá nhôm đang giao dịch ở mức 2556,50 USD/tấn. Ảnh: Trading Economics

Theo dữ liệu từ Trading Economics, tính đến 5/11, giá nhôm giao dịch ở mức 2.557 USD/tấn, tăng 0,08% so với ngày hôm trước, giảm 11,84% so với tháng trước và tăng 34,55% so cùng kỳ năm ngoái.

Được biết, con số này cũng giảm gần 20% so với mức cao nhất trong 13 năm là 3.172 USD/tấn đạt được vào hồi giữa tháng 10. Nguyên nhân chủ yếu là do gián đoạn nguồn cung khiến giá than giảm, từ đó làm giá các năng lượng cao hơn cũng giảm theo.

Trong tuần trước, Trung Quốc đã tăng cường các chính sách thúc đẩy sản lượng than và cam kết ngăn chặn tình trạng đầu cơ giá than, đưa giá than của GC Newcastle xuống dưới 150 USD/tấn, mức thấp nhất trong 5 tháng. Tuy nhiên, nhôm, một trong những sản phẩm sử dụng nhiều năng lượng, được sử dụng nhiều nhất để sản xuất lon nước ngọt và các bộ phận máy bay đã có giá tăng hơn 30% trong năm nay do nhu cầu sản xuất và do các hạn chế tiêu thụ năng lượng.

Dữ liệu cho thấy, giá than chốt phiên giao dịch ngày 5/11/2021 ở mức 155,4USD/tấn, đã giảm hơn 42,3% trong vòng 1 tháng qua dù vậy vẫn đang ở mức cao, tăng gần 153% so với cùng kỳ năm trước.



Giá nhôm trong năm nay bắt đầu ở mức 2.200 USD/tấn vào đầu tháng 1, sau đó dao động tăng dần lên mức đỉnh 3.172 USD/tấn vào ngày 15/10, kể từ đó có xu hướng giảm dần xuống mức 2.557 USD/tấn như hiện tại.

Trong lịch sử, giá nhôm đạt mức cao nhất mọi thời đại là 3271,25 USD/tấn vào tháng 7 năm 2008.

Nhôm được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng hàng không vũ trụ, đóng gói, sản xuất ô tô, toa xe lửa và làm vật liệu xây dựng. Các nhà sản xuất nhôm lớn nhất là: Tập đoàn Nhôm Trung Quốc (Chalco), Alcoa và Alumina Ltd, Rio Tinto từ Úc, UC Rusal của Nga, Xinfa từ Trung Quốc, Norsk Hydro ASA từ Na Uy và South 32 từ Úc. Trong đó, Trung Quốc chiếm gần 60% sản lượng nhôm toàn cầu.