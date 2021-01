Ngày đầu năm 2021, giá nông sản trên thị trường hầu hết được ghi nhận ở mức ổn định so với ngày cuối năm 2020. Đáng chú ý nhất vẫn là mặt hàng lợn hơi khi giá vẫn chưa có dấu hiệu dừng dù Tết Nguyên đán đã cận kề.

Giá nông sản hôm nay: Lợn hơi tăng mạnh ở thị trường miền Nam

Thị trường lợn hơi miền Bắc trong hôm nay hầu như không có biến động so với hôm qua đồng. Mức giá cao nhất khu vực vẫn được ghi nhận ở Hưng Yên và Hà Nội, với 80.000 đồng/kg. Tiếp đến là Phú Thọ với giá 79.000 đồng/kg.

Giá nông sản hôm nay: Lợn hơi tăng mạnh ở thị trường miền Nam

Riêng Ninh Bình nhích nhẹ 1.000 đồng/kg so với hôm qua, ghi nhận mốc 77.000 đồng/kg. Mức này cùng bằng với giá lợn hơi tại hai tỉnh Bắc Giang và Yên Bái. Các địa phương còn lại giao dịch ổn định quanh ngưỡng 78.000 đồng/kg.

Giá lợn lợn hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên ghi nhận Thanh Hóa là địa phương duy nhất tăng 2.000 đồng/kg trong hôm nay, điều chỉnh lên ngưỡng cao nhất khu vực là 78.000 đồng/kg.

Còn lại các tỉnh thành khác giữ mức giá ổn định với ngày hôm qua, dao động trong khoảng từ 74.000 - 75.000 đồng/kg.

Còn tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi hôm nay điều chỉnh tăng mạnh ở nhiều địa phương, dao động trong khoảng từ 73.000 - 76.000 đồng/kg. Các tỉnh Bình Phước, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu và Trà Vinh hiện giao dịch ở ngưỡng 75.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg trong hôm nay.

Sau khi tăng 2.000 - 3.000 đồng/kg, hai tỉnh An Giang và Long An lần lượt thu mua lên mức 74.000 đồng/kg và 76.000 đồng/kg. Cùng với đóm Vũng Tàu nhích nhẹ 1.000 đồng/kg so với hôm qua, ghi nhận mốc 74.000 đồng/kg.

Giá nông sản hôm nay: Giá tiêu đứng im sau khi tăng nhẹ trong ngày cuối năm.

Giá nông sản hôm nay: Giá tiêu đứng im sau khi tăng nhẹ trong ngày cuối năm

Theo ghi nhận, giá tiêu hôm nay dao động trong khoảng 52.500 - 54.500 đồng/kg. Mức giá này ổn định so với ngày hôm qua, khi đồng loạt tăng nhẹ trong phiên cuối năm 2020.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 53.500. Tỉnh Đồng Nai, giá tiêu ở mức 53.000 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước giá tiêu được thu mua ở mức 54.500 đồng/kg và 54.000 đồng/kg. Riêng tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay tăng nhẹ 500 đồng/kg, lên mức 53.000 đồng/kg.

Dự đoán thị trường tiêu trong nước thời gian đầu năm 2021, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cho biết nông dân hiện đang có niềm tin rất lớn vào việc giá tiêu tăng trong niên vụ 2021 sắp tới.

Các doanh nghiệp xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Anh vừa nhận được tin vui, sau khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) được chính thức ký kết vào ngày 29/12/2020 tại London (Vương quốc Anh), Việt Nam và Vương quốc Anh đã hoàn tất thủ tục trong nước cho phép áp dụng tạm thời Hiệp định này kể từ 23 giờ GMT ngày 31/12/2020 (tức là 6 giờ sáng ngày 1/1/2021 theo giờ Việt Nam).

Theo Bộ Công Thương, trong bối cảnh Vương quốc Anh đã chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu và giai đoạn chuyển tiếp chuẩn bị kết thúc (ngày 31 tháng 12 năm 2020), việc áp dụng tạm thời Hiệp định UKVFTA sẽ đảm bảo thương mại song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh không bị gián đoạn sau khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp trong khi hai bên tiếp tục hoàn thành các thủ tục trong nước phù hợp với quy định của pháp luật mỗi bên.

Giá nông sản hôm nay: Giá cà phê tăng nhẹ

Giá nông sản hôm nay: Giá cà phê tăng nhẹ

Giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm trong nước hôm nay tăng trung bình 200 -300 đồng/kg. Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 32.600 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê ở mức 33.100 đồng/kg. Còn huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê được thu mua cùng mức 33.000 đồng/kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 32.900 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 32.800 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 32.800 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 32.900 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 32.800 đồng/kg.

Giá nông sản hôm nay: Lúa gạo vẫn ổn định ở mức cao.

Giá nông sản hôm nay: Lúa gạo vẫn ổn định ở mức cao

Tại An Giang, giá lúa OM 6976 ở mức 6.900 đồng/kg; lúa Jasmine 6.800 đồng/kg; lúa IR 504 ở mức 6.950 đồng/kg; Đài thơm 8 7.200 đồng/kg; OM 5451 7.000 đồng/kg; lúa Jasmine 7.000 đồng/kg; OM 9577 7.000 đồng/kg; OM 9582 7.000 đồng/kg; nếp tươi Long An 6.400 – 6.600 đồng/kg; nếp tươi An Giang ở mức 5.800 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo hôm nay cũng chững lại và đi ngang. Cụ thể, gạo nguyên liệu NL IR 504 ở mức 9.800 đồng/kg; gạo NL OM 5451 ở mức 10.200 đồng/kg; gạo OM 18 ở mức 10.200 đồng/kg; gạo thành phẩm xuất khẩu TP IR 504 ở mức 11.500 đồng/kg.

Theo các thương lái, hôm nay lượng gạo về ít, các kho nghỉ lễ sớm khiến giao dịch trên thị trường ảm đạm. Hiện nguồn cung trong nước giảm mạnh, trong khi đó tại các nhà máy lượng gạo tồn kho trong năm 2020 còn ít khiến giá lúa gạo tiếp tục bị đẩy lên cao.