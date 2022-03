Giá nông sản hôm nay 14/3: Heo hơi đi ngang; cà phê hai sàn biến động trái chiều, Arabica giảm 1%

Giá nông sản hôm nay 14/3 ghi nhận, giá tiêu đi ngang, mức cao nhất 81.000 đồng/kg; cà phê trong khoảng 40.200 - 40.800 đồng/kg.

Cập nhật giá tiêu hôm nay

Giá tiêu hôm nay 14/3 trong khoảng 77.500 - 81.000 đồng/kg. Tâm lý trữ hàng chờ giá tăng phổ biến trong dân khiến lượng bán ra không nhiều. Hầu hết đều kỳ vọng giá sẽ tăng vào cuối vụ thu hoạch.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 79.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 77.500 đồng/kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 78.500 đồng/kg. Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 81.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 80.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 14/3 trong khoảng 77.500 - 81.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua. Tổng kết tuần trước, giá tiêu giảm 1.000 đồng/kg tại các tỉnh Tây Nguyên, khu vực Đông Nam Bộ giữ nguyên. Thị trường đang có chuỗi ngày đi ngang, do các nhà nhập khẩu đang chờ đợi nguồn cung mới. Bên cạnh đó, theo ghi nhận, tâm lý trữ hàng chờ giá tăng phổ biến trong dân khiến lượng bán ra không nhiều. Hầu hết đều kỳ vọng giá sẽ tăng vào cuối vụ thu hoạch.

Cập nhật giá cà phê

Giá cà phê hôm nay 14/3 trong khoảng 40.200 - 40.800 đồng/kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.200 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 40.800 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 40.700 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 40.700 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 40.600 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 40.700 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 40.600 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 40.700 đồng/kg. Thị trường đang đi ngang trong cuối tuần này.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục dao động trái chiều. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 3/2022 được ghi nhận tại mức 2.235 USD/tấn sau khi tăng 0,09% (tương đương 2 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 222,95 US cent/pound, giảm 1% (tương đương 2,25 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h10 (giờ Việt Nam).

Năm 2021, Nhật Bản tăng nhập khẩu cà phê từ Brazil, Việt Nam, nhưng giảm nhập khẩu từ các thị trường cung cấp chính như Colombia, Guatemala, Ethiopia.

Số liệu thống kê từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) cho thấy, nhập khẩu cà phê của Nhật Bản từ Brazil trong năm 2021 đạt 146,4 nghìn tấn, trị giá 406,3 triệu USD, tăng 25% về lượng và tăng 32,5% về trị giá so với năm 2020.

Thị phần cà phê của Brazil trong tổng lượng nhập khẩu của Nhật Bản chiếm 35,73% năm 2021, cao hơn so với thị phần 29,36% năm 2020.

Nhập khẩu cà phê của Nhật Bản từ Việt Nam trong năm 2021 đạt xấp xỉ 101 nghìn tấn, trị giá 182,9 triệu USD, tăng 0,2% về lượng và tăng 7,7% về trị giá so với năm 2020.

Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Nhật Bản giảm từ 25,25% năm 2020 xuống 24,62% năm 2021, theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Cập nhật giá heo hơi

Giá heo hơi hôm nay (14/3) đồng loạt đi ngang tại ba miền. Hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Bắc

Cụ thể, tại tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên giá heo hơi ở mức 54.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Ninh Bình, Tuyên Quang, Thái Bình, Nam Định, Bắc Giang, Hà Nam giá heo hơi được thu mua với mức 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lào Cai giá heo hơi ở mức thấp nhất toàn miền 51.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận giá heo hơi ở mức 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An giá heo hơi được thu mua với mức 52.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Nam

Tương tự 2 miền trên, giá heo hơi tại miền Nam tiếp tục đi ngang so với hôm qua. Cụ thể, tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cần Thơ giá heo hơi được thu mua với mức 54.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Sóc Trăng giá heo hơi ở mức 53.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bến Tre, Cà Mau giá heo hơi ở mức 51.000 đồng/kg và 52.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng từ 51.000 - 54.000 đồng/kg.