Giá nông sản hôm nay 14/5: Tiêu giảm rải rác, thịt lợn rớt giá kỷ lục

Giá nông sản hôm nay ghi nhận, hồ tiêu biến động nhẹ ở một số địa phương, mức thu mua trung bình hiện được điều chỉnh về ngưỡng 66.000 đồng/kg. Ở mặt hàng heo hơi, hiện mặt hàng này vẫn có xu hướng đi xuống.

Cập nhật giá tiêu hôm nay

Gi á tiêu hôm nay giảm nhẹ 500 đồng/kg. Cụ thể là tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông với mức ghi nhận là 66.500 đồng/kg.

Các địa phương còn lại không chứng kiến thay đổi mới so với hôm qua. Trong đó, mức giá cao nhất là 68.500 đồng/kg có mặt tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và thấp nhất là 63.000 đồng/kg tại tỉnh Gia Lai.

Tương tự, hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước lần lượt thu mua ổn định với giá 64.000 đồng/kg và 67.500 đồng/kg.

Tại Brazil, ngày 27/4/2021, giá hạt tiêu đen xuất khẩu giảm 3,1% so với ngày 30/3/2021, xuống 3.875 USD/tấn.



Tại cảng Hà Khẩu của Trung Quốc, ngày 27/4/2021, giá hạt tiêu trắng xuất khẩu giảm 0,1% so với ngày 30/3/2021, xuống 6.958 USD/tấn.

Tại cảng khu vực TP HCM của Việt Nam, ngày 27/4/2021, giá hạt tiêu đen loại 500g/l và 550g/l xuất khẩu cùng tăng 0,7% so với ngày 30/3/2021, lên mức 3.620 USD/tấn và 3.660 USD/tấn. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu tăng 0,5% so với ngày 30/3/2021, lên mức 5.355 USD/tấn.

Tại cảng Kuching của Malaysia, ngày 27/4/2021, giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng xuất khẩu tăng lần lượt 10,4% và 10,1% so với ngày 30/3/2021, lên mức 4.665 USD/ tấn và 6.120 USD/tấn.

Tại cảng Lampung ASTA của Indonesia, ngày 27/4/2021, giá hạt tiêu đen xuất khẩu tăng 8,7% so với ngày 30/3/2021, lên mức 3.903 USD/tấn.

Tại cảng Kochi của Ấn Độ, giá hạt tiêu đen xuất khẩu tăng 2,5% so với ngày 30/3/2021, lên mức 5.417 USD/tấn, theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương).

Cập nhật giá heo hơi

Thông tin trên báo Tiền Phong cho hay, ngày 13/5, tại miền Bắc, giá thịt lợn dao động trong khoảng 64.000-69.000 đồng/kg. Ở TP Hà Nội, giá lợn hơi giảm xuống ở mức 67.000 đồng/kg. Hiện, miền Bắc là khu vực có giá lợn hơi thấp nhất cả nước Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, mức giá trong khoảng 67.000 - 75.000 đồng/kg. Còn tại khu vực miền Nam, giá thịt lợn từ 67.000 - 71.000 đồng/kg.

So thời điểm này năm ngoái, giá lợn hơi trên cả nước giảm từ 23.000 – 26.000 đồng/kg. Ở một số nơi, giá lợn thời điểm đó cán mốc 100.000 đồng/kg, mức giảm còn lên đến 30.000 đồng/kg.

Tại Đồng Nai, "thủ phủ" chăn nuôi lợn cả nước, giá lợn hơi của Cty cổ phần chăn nuôi C.P tiếp tục giảm thêm 1.500 đồng, xuống còn 71.500 đồng/kg.

Giá thịt lợn hơi giảm trong khi giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng chóng mặt trong nhiều tháng qua, khiến không ít nông dân thua lỗ, phải bỏ chuồng.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục chăn nuôi cho biết, ngành chăn nuôi đang rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn khi giá thành sản xuất liên tục tăng cao.

Nói về nguyên nhân giá thịt lợn giảm, ông Trọng cho rằng do nguồn thịt lợn đông lạnh nhập khẩu vẫn còn lớn, trong khi việc tái đàn ở trong nước vẫn đạt hơn 70%. Trong quý 1/2021, Việt Nam nhập khẩu gần 169.300 tấn thịt và sản phẩm từ thịt; tăng 0,5% về lượng so với cùng kỳ năm 2020. Riêng thịt lợn nhập khẩu là 34.650 tấn; tăng hơn 101% về lượng so với cùng kỳ năm 2020.

Ngoài ra, theo ông Trọng, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp việc vận chuyển, tiêu thụ trở nên khó khăn, nhiều nông dân lo ngại lúc đấy sẽ không bán được nên giá nào cũng cho xuất chuồng. Đặc biệt, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao trong nhiều tháng qua, khiến người dân không chịu nổi đành bán tống, bán tháo, thậm chí bị các thương lái ép giá.

Theo ông Trọng, với giá thịt lợn ở mức dưới 70 nghìn đồng, chỉ có DN chăn nuôi có lãi bởi họ chủ động được tất cả các khâu, còn người nông dân hầu như không có.

Ông Trọng phân tích: Giá thức ăn chăn nuôi tăng đến 25-30% đã đẩy phần này chiếm đến 60-65% giá thành sản xuất, chưa kể con giống cũng tăng từ 1,5-2 triệu đồng/con (cao hơn từ 15-20 nghìn đồng/kg so với DN khép kín). Tính ra giá bán đã không đủ bù chi phí khiến nông dân càng nuôi, càng lỗ.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nông dân, vừa qua Bộ NN&PTNT đã họp nhanh với các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi lớn và đề nghị các DN này duy trì giá ở mức ổn định, hoặc tăng không đáng kể, đồng thời kiến nghị kéo dài Quyết định 50 về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ đến hết năm 2021, trong đó có hỗ trợ về kinh phí, vật tư, giống cho người nông dân.

Cập nhật giá cà phê hôm nay

Giá cà phê hôm nay 14/5 trong khoảng 32.400 - 33.300 đồng/kg. Giá Robusta lao dốc mạnh dù trong phiên đã có lúc phục hồi, Arabica giữ được giá.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 32.400 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 33.300 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 33.200 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 33.200 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 33.100 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 33.200 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 33.100 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 33.100 đồng/kg. Sáng nay, giá cà phê trong nước giảm 200 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7/2021 giảm 19 USD/tấn ở mức 1.495 USD/tấn, giao tháng 9/2021 giảm 17 USD/tấn ở mức 1.520 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2021 giảm 0,1 cent/lb ở mức 146,4 cent/lb, giao tháng 9/2021 giảm 0,1 cent/lb ở mức 148,35 cent/lb.