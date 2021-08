Giá nông sản hôm nay 14/8: Hồ tiêu nối dài đà tăng, lợn hơi điều chỉnh trái chiều

Giá nông sản hôm nay (14/8) ghi nhận, giá lợn hơi tăng giảm trái chiều ở nhiều tỉnh thành trên cả nước; hồ tiêu vẫn giữ đà tăng, thấp nhất 76.000 đồng/kg trong khi đó cà phê giảm 200-300 đồng/kg ở các vùng trọng điểm.

Giá lợn hơi hôm nay: Tăng từ 2.000-5.000 đồng/kg

Giá lợn hơi tại miền Bắc điều chỉnh tăng tại nhiều địa phương so với ngày hôm qua. Cụ thể, thương lái tại các tỉnh Lào Cai, Bắc Giang và Hưng Yên đang thu mua lợn hơi trong khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg, tăng nhẹ 1.000 đồng/kg.Tương tự, Hà Nội tăng 2.000 đồng/kg lên mốc 56.000 đồng/kg. Sau khi tăng 3.000 đồng/kg, tỉnh Tuyên Quang hiện đang giao dịch với giá 55.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg.Thị trường lợn hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên không ghi nhận nhiều thay đổi mới trong hôm nay. Hiện tại, các tỉnh thành đều đang giao dịch ổn định quanh mức trung bình là 54.000 đồng/kg. Riêng tỉnh Bình Định điều chỉnh giao dịch xuống còn 53.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay điều chỉnh 1.000 đồng/kg. Sau khi giảm 1.000 đồng/kg, thương lái tỉnh Đồng Tháp hiện đang thu mua lợn hơi tại mức 52.000 đồng/kg, ngang bằng với các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương,... thấp nhất khu vực. Ở chiều ngược lại, tỉnh Hậu Giang nhích nhẹ một giá lên mốc 53.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại không ghi nhận biến động mới về giá.

Giá tiêu hôm nay: Thấp nhất 76.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước điều chỉnh tăng, giao dịch ở mức từ 76.000 - 79.500 đ/kg tại các địa phương.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai, Gia Lai thấp nhất thị trường khi ở mức 76.000 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (78.000 đ/kg); Bình Phước (78.500 đ/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 79.500 đ/kg.

Tlợn Danviet, thật bất ngờ, mặc dù dịch Covid-19 trong nước vẫn diễn biến phức tạp nhưng hoạt động mua bán hạt tiêu trong nước khá sôi động, giá tiêu có xu hướng tăng.

Trong những ngày đầu tháng 8/2021, giá tiêu tại thị trường nội địa tăng mạnh so với cuối tháng 7/2021.

Đến ngày 9/8/2021, giá hạt tiêu đen trong nước tăng từ 1,4 - 5,6% so với ngày 30/7/2021. Mức tăng thấp nhất là 1,4% tại tỉnh Đồng Nai; mức tăng cao nhất là 5,6% tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, lên mức 73.000 - 77.500 đồng/kg.

Giá tiêu trắng ở mức 113.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg (tăng 0,9%) so với cuối tháng 7/2021 và tăng mạnh so với 66.000 đồng/kg cùng kỳ năm 2020.

Trong những ngày đầu tháng 8/2021, trong khi giá hạt tiêu đen xuất khẩu tại Ấn Độ giảm so với cuối tháng 7/2021, giá xuất khẩu của Brazil ổn định thì giá tiêu xuất khẩu của Indonesia, Malaysia và Việt Nam lại tăng mạnh.

Tại cảng khu vực TP. Hồ Chí Minh ngày 9/8/2021, giá tiêu đen loại 500g/l và 550g/l xuất khẩu cùng tăng mạnh 250 USD/tấn (tăng 6,6%) so với ngày 30/7/2021, lên mức 4.050 USD/tấn và 4.150 USD/tấn.

Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu tăng 250 USD/tấn (tăng 6,6%) so với ngày 30/7/2021, lên mức 6.050 USD/tấn.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo, giá hạt tiêu thế giới sẽ được hỗ trợ do thiếu hụt nguồn cung tạm thời từ Việt Nam.

Giá cước phí tăng cao và tình trạng thiếu container rỗng khiến một lượng hạt tiêu xuất khẩu vẫn đang ùn ứ tại các cảng phía Nam Việt Nam. Giá tiêu được dự báo sẽ giữ ổn định ở mức cao trong quý III/2021.

Trong khi đó, Cộng đồng Hồ tiêu quốc tế (IPC) nhận định giá tiêu trắng thế giới có xu hướng tăng mạnh hơn kể từ đầu tháng 8.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, tính đến 0h15 ngày 14/8, giá tiêu giao ngay tại sàn Kochi - Ấn Độ ở mức 41.333,35 Rupee/tạ (cao nhất), 41.300 Rupee/tạ (thấp nhất), không đổi so với phiên hôm trước.

Tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam so với Rupee Ấn Độ được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 12-18/8/2021 là 311,41 VND/IRN.

Giá cà phê hôm nay: Giảm nhiều nơi

Giá cà phê hôm nay 14/8 trong khoảng 36.800 - 37.700 đồng/kg. Giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm giảm 200 - 300 đồng/kg so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 36.600 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 37.500 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 37.400 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 37.400 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 37.300 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 37.400 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 37.300 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 37.300 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt giảm. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 9/2021 được ghi nhận tại mức 1.828 USD/tấn sau khi giảm 1,14% (tương đương 21 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 9/2021 tại New York đạt mức 183,25 US cent/pound, giảm 1,77% (tương đương 3,30 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Trong những ngày đầu tháng 8/2021, giá cà phê thế giới giảm mạnh do nhu cầu tiêu thụ chậm lại. Ngành công nghiệp rang xay đang đình trệ khiến nhu cầu tiêu thụ cà phê nguyên liệu giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, đồng Real suy yếu khiến người trồng cà phê Brazil đẩy mạnh bán ra. Thời tiết của Brazil được dự báo sẽ thuận lợi trong tuần tới, góp phần hỗ trợ cây cà phê hồi phục sau thu hoạch để có sức ra hoa vụ mới.

Ngoài ra, nguồn vốn đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh cũng khiến giá cà phê giảm sâu, theo báo cáo từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Số liệu thống kê cho thấy, xuất khẩu cà phê của Honduras trong tháng 7/2021 tăng mạnh 122,8% so với tháng 7/2020. Lũy kế 10 tháng đầu niên vụ 2020 - 2021, xuất khẩu cà phê của quốc gia Trung Mỹ này đạt 5,28 triệu bao, tăng 2% so với niên vụ 2019 - 2020.