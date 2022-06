Giá nông sản hôm nay 17/6: Cà phê tăng 900 đồng/kg; tiêu đi ngang

Giá nông sản hôm nay (17/6) ghi nhận, cà phê có phiên thứ ba liên tiếp tại các tỉnh trọng điểm thuộc khu vực Tây Nguyên, cao nhất đạt 43.100 đồng/kg. Giá tiêu hôm nay có phiên đi ngang.

Giá nông sản hôm nay: Cà phê tăng 900 đồng/kg

Theo khảo sát trên trang giacaphe.com vào lúc 9h15, giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng với mức điều chỉnh là 900 đồng/kg.

Sau biến động, giá thu mua tại tỉnh Lâm Đồng hiện đang ở mức 42.600 đồng/kg - thấp nhất trong các tỉnh.

Địa phương ghi nhận mức giá cao nhất ở thời điểm hiện tại là Đắk Lắk, đạt mức 43.100 đồng/kg.

Theo ngay sau là hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông với chung mức giao dịch 43.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục tăng. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 7/2022 được ghi nhận tại mức 2.091 USD/tấn sau khi tăng 2,2% (tương đương 45 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 7/2022 tại New York đạt mức 231,95 US cent/pound, tăng 1,51% (tương đương 3,45 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h10 (giờ Việt Nam).

Đà phục hồi giá cà phê thế giới được đánh giá là không chắc chắn. Xu hướng tổng thể của thị trường có nhiều biến động do vẫn chịu ảnh hưởng bởi nút thắt trong chuỗi cung ứng cà phê chưa được giải quyết, trong khi nền kinh tế toàn cầu đang đối diện với nhiều rủi ro và thách thức.

Sự hồi phục của nền kinh tế thế giới sau khi Thượng Hải mở cửa trở lại, với nhiều tín hiệu tích cực từ những chính sách do Chính phủ Trung Quốc đưa ra, có thể khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) thắt chặt hơn trong việc kiểm soát lạm phát.

Trong bối cảnh đồng USD lấy lại đà tăng, giá trị các tiền tệ mới nổi suy yếu trở lại. Việc đồng real giảm so với đồng USD sẽ thúc đẩy người Brazil đẩy mạnh bán ra cà phê, trong khi nguồn cung cà phê vụ mới hiện đang dồi dào.

Trong khi đó, xuất khẩu cà phê của Việt Nam mặc dù chậm lại trong tháng 5/2022, nhưng tính chung trong 5 tháng đầu năm nay vẫn ghi nhận mức tăng trưởng hai con số, theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Cập nhật giá nông sản hôm nay: Tiêu đi ngang

Giá tiêu hôm nay 17/6/2022 tại thị trường trong nước không có biến động mới. Hiện, giá hồ tiêu trong nước đang giao dịch ở mức 72.000 - 75.500 đ/kg.

Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông đang thu mua ở mức 73.000 đ/kg; không đổi so với hôm qua;

Giá tiêu Gia Lai hôm nay 17/6 duy trì giao dịch ở mức 72.000 đ/kg;

Giá tiêu tại Đồng Nai hôm nay không có biến động mới, thu mua ở mức 72.000 đ/kg;

Giá tiêu hôm nay tại Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục giữ ở mức 75.500 đ/kg - mức thu mua hồ tiêu cao nhất cả nước hôm nay;

Còn tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay 17/6 giao dịch ở ngưỡng 74.000 đ/kg, đi ngang so với hôm qua.

Thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì ổn định sau phiên tăng 1.000 đ/kg vào hồi đầu tuần. Nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu toàn cầu giảm trong xu thế chung đang kìm hãm giá hồ tiêu toàn cầu những tháng qua.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, Việt Nam xuất khẩu đạt tổng cộng 99.542 tấn tiêu các loại, giảm 21.484 tấn, tức giảm 17,75 % so với cùng kỳ năm 2021.

Tương tự, ở nước xuất khẩu hồ tiêu lớn thứ 2 thế giới là Brazil cũng bị ảnh hưởng không kém gì Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm nay, quốc gia này xuất khẩu 27.684 tấn, trị giá đạt 111,6 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2021, lượng xuất khẩu của Brazil đã giảm tới 15%. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Việt Nam đã giảm tới 50%.

Theo đánh giá, sản lượng hồ tiêu toàn cầu đang trên đà giảm, chủ yếu ở Việt Nam và Indonesia. Như ở Việt Nam vụ mùa vừa qua, ngoài Đăk Nông tăng 10%, các tỉnh trồng tiêu trọng điểm còn lại như Gia Lai, Đăk Lăk, Bình Phước, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu sản lượng giảm bình quân 20% so với năm 2021.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến sản lượng giảm vẫn do tác động của biến đổi khí hậu; nhiều vườn hồ tiêu già đã quá tuổi kinh doanh dẫn đến năng suất thấp, người nông dân không còn mặn mà chăm sóc vì lợi nhuận thấp; và dịch bệnh trên cây tiêu vẫn chưa có thuốc đặc trị.

Cũng trong tháng 5/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Các loại cây trồng sẽ được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp như: Lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê; vật nuôi có trâu, bò, heo và nuôi trồng thủy sản có tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra... Với những động thái trên, hi vọng nông tiêu sẽ trụ vững qua giai đoạn khó khăn này, đầu tư cho vụ mới và chờ đợi thị trường chinh phục các mốc giá mới.

Giá nông sản hôm nay tại thị trường trong nước đang tăng nhẹ ở mặt hàng cà phê và tiếp tục đi ngang ở mặt hàng hồ tiêu.

Như vậy, giá tiêu hôm nay 17/6/2022 tại thị trường trong nước đang giao dịch quanh mức 72.000 - 75.500 đ/kg.