Giá nông sản hôm nay 9/6: Tiêu cao nhất 75.000 đồng/kg; cà phê xuất khẩu khởi sắc

Giá nông sản hôm nay ghi nhận, giá tiêu giảm nhẹ tại một số vùng trọng điểm, cao nhất 75.000 đồng/kg. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 889.000 tấn, trị giá trên 2 tỉ USD; tăng 24,2% về lượng và tăng 54% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Cập nhật giá nông sản: Tiêu cao nhất 75.000 đồng/kg

Ngày 9/6, giá tiêu tại các vùng trọng điểm trong nước giảm nhẹ khi số liệu về tình hình xuất khẩu cho thấy tín hiệu không mấy tích cực.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông giá tiêu hôm nay ở mức 72.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức cao nhất toàn miền 75.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với phiên trước đó.

Tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 73.500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Đồng Nai, Gia Lai giá tiêu hôm nay ở mức 71.500 đồng/kg.

Như vậy, giá hồ tiêu toàn miền hôm nay dao động trong khoảng 71.500 - 75.000 đồng/kg.

Ngày 9/6, giá tiêu tại các vùng trọng điểm trong nước giảm nhẹ khi số liệu về tình hình xuất khẩu cho thấy tín hiệu không mấy tích cực.

Theo thống kê bộ sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), trong tháng 5/2022, Việt Nam xuất khẩu được 21.929 tấn hồ tiêu các loại. Trong đó tiêu đen đạt 18.855 tấn, tiêu trắng đạt 3.074 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 98,7 triệu USD, tiêu đen đạt 80,3 triệu USD, tiêu trắng đạt 18,4 triệu USD.

So với tháng trước, lượng xuất khẩu giảm 11,6%, kim ngạch giảm 14,3%. Mặc dù lượng xuất khẩu giảm, tuy nhiên, có đến 3 doanh nghiệp xuất khẩu trên 2.000 tấn trong tháng, đứng đầu là Olam Việt Nam đạt 2.694 tấn, tiếp theo là Trân Châu đạt 2.615 tấn và Phúc Sinh đạt 2.106 tấn.

Nhập khẩu của thị trường Mỹ trong tháng 5 đạt 5.781 tấn, tăng 11,2% so với tháng 4 và tiếp tục là thị trường xuất khẩu chính của Hồ tiêu Việt Nam. Tiếp theo là các thị trường Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE): 2.085 tấn, Ấn Độ: 1.745 tấn, Đức: 1.132 tấn…

Tính đến hết tháng 5/2022, Việt Nam xuất khẩu được 101.339 tấn hồ tiêu các loại. Tổng kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2022 đạt 468,4 triệu USD, tiêu đen đạt 373,8 triệu USD, tiêu trắng đạt 94,6 triệu USD.

So với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu giảm 16,9% tương đương 20.587 tấn và so với cùng kỳ năm 2020 lượng xuất khẩu giảm 31,6%, tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu 5 tháng tăng 22,6%, tương đương 86,4 triệu USD so với cùng kỳ 2021.

Cập nhật giá cà phê hôm nay

Giá cà phê hai sàn kỳ hạn sụt giảm khi có thêm yếu tố tiền tệ hỗ trợ. Sự hồi phục của nền kinh tế thế giới sau khi Thượng Hải mở cửa trở lại với nhiều tín hiệu tích cực từ Chính phủ Trung Quốc đưa ra sẽ khiến Fed “diều hâu” hơn trong việc kiểm soát lạm phát đã thúc đẩy USDX lấy lại đà tăng, đẩy các loại tiền tệ mới nổi suy yếu trở lại. Đồng Real sụt giảm sẽ thúc đẩy người Brazil mạnh tay bán cà phê ra ở mức giá mà họ đang có lợi, trong khi hạt cà phê vụ mới hiện đang dồi dào.

Giá cà phê chốt phiên giao dịch ngày 8/6, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe - London tiếp tục giảm, kỳ hạn giao tháng 7/2022 giảm 4 USD (0,19%), giao dịch tại 2.105 USD/tấn. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 9/2022 giảm 4 USD (0,19%) giao dịch tại 2.117 USD/tấn. Khối lượng giao dịch rất thấp.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US - New York kỳ hạn giao tháng 7/2022 giảm nhẹ, 0,3 Cent (0,13%), giao dịch tại 231,85 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 9/2022 giảm 0,35 Cent/lb (0,15%), giao dịch tại 232,00 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tăng mạnh.

Chứng khoán Mỹ đảo chiều tăng sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ dài hạn đã giảm xuống dưới mức 3% đã hỗ trợ chứng khoán Mỹ lấy lại màu xanh, sau khi đã trải qua phần lớn thời gian trong ngày chìm trong sắc đỏ, đã không hỗ trợ giá cả hàng hóa nguyên liệu nói chung.

Tuy nhiên, trong tháng 5, giá có xu hướng tăng trở lại khi lệnh phong tỏa tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) được gỡ bỏ; xuất khẩu cà phê của Brazil giảm; nhu cầu cà phê nguyên liệu để sản xuất cà phê hòa tan và rang xay tăng cao.

Tình hình thị trường cà phê trong nước, gần cuối tháng 5, giá cà phê robusta tại thị trường nội địa tăng 600 đồng/kg so với tháng 4. Giá cà phê nội địa tăng vì có xu hướng phục hồi theo giá thế giới.

Tại tỉnh Đắk Lắk, giá tăng lên mức 42.000 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng là 41.400 đồng/kg; và 41.900 đồng/kg tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Nông…

Trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu hầu hết các chủng loại cà phê, xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2021, ngoại trừ cà phê Excelsa. Trong đó, Việt Nam tăng xuất khẩu cà phê robusta sang hầu hết các thị trường truyền thống, gồm Đức, Bỉ, Italy, Nhật Bản, Tây Ban Nha.

Theo Bộ Công thương, ước tính chỉ riêng trong tháng 5, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 150.000 tấn, trị giá 343 triệu USD, tăng 15,2% về lượng và tăng 40,7% về trị giá so với cùng tháng năm trước.