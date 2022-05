Giá nông sản hôm nay 20/5: Hồ tiêu trong nước vẫn chững giá; Cà phê hồi phục sau phiên giảm sâu

Giá tiêu hôm nay 20/5 tại thị trường trong vẫn duy ổn định, giao dịch quanh giá 73.000 - 76.500 đồng/kg.

Cập nhật giá tiêu hôm nay

Giá tiêu hôm nay 20/5 tại thị trường trong nước tiếp tục đi ngang so với hôm qua. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp thị trường hồ tiêu trong nước không có biến mới về giá.

Hiện, giá hồ tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông đang thu mua ở mức 74.500 đ/kg; không đổi so với hôm qua.

Giá tiêu Gia Lai hôm nay 20/5 tiếp tục giao dịch ở mức 73.000 đ/kg;

Giá tiêu tại Đồng Nai hôm nay duy trì mức 73.500 đ/kg;

Giá tiêu hôm nay tại Bà Rịa - Vũng Tàu đi ngang, giữ mức 76.500 đ/kg - mức thu mua hồ tiêu cao nhất cả nước hôm nay;

Còn tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay 20/5 giao dịch ở ngưỡng 75.000 đ/kg, đi ngang so với hôm qua.

Giá tiêu hôm nay 20/5 tại thị trường trong vẫn duy ổn định, giao dịch quanh giá 73.000 - 76.500 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), 16 ngày đầu tháng 5/2022, cả nước xuất khẩu được 10.454 tấn, trong đó tiêu đen đạt 8.973 tấn, tiêu trắng đạt 1.481 tấn, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 47,5 triệu USD.

Mỹ, Singapore và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) là những thị trường xuất khẩu chính của hồ tiêu Việt Nam với lượng nhập khẩu lần lượt là 1.582 tấn, 1.397 tấn và 1.325 tấn. Olam, Phúc Sinh và Trân Châu là các doanh nghiệp xuất khẩu đứng đầu trong 16 ngày đầu tháng 5.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã nhập khẩu 2.916 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 11,7 triệu USD. Lượng nhập khẩu chủ yếu đến từ Campuchia (chiếm 48,7%) và từ Brazil (38,9%). Trong khi đó, Olam vẫn tiếp tục là doanh nghiệp nhập khẩu chủ yếu đạt 35,7%, tiếp theo là Trân Châu và Gia vị Sơn Hà.

Trước đó, xuất khẩu tiêu trong tháng 4/2022 đạt 24.630 tấn tiêu các loại, tăng 903 tấn, tức tăng 3,81 % so với tháng trước nhưng lại giảm 7.602 tấn, tức giảm 23,59% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 114,02 triệu USD, tăng 23,39 triệu USD, tức tăng 2,09 % so với tháng trước và tăng 8,80 triệu USD, tức tăng 8,37 % so với cùng kỳ năm trước.

Năm nay, chi phí sản xuất từ phân bón, xăng dầu, công thu hái tăng cao. Do đó, người trồng tiêu có xu hướng chỉ bán một số lượng nhỏ đủ để trang trải chi phí tạm thời và ưu tiên giữ lại hàng để đợi giá cao hơn.

Giá nông sản hôm nay tại thị trường trong nước quay đầu giảm mạnh tới 700 đ/kg ở mặt hàng cà phê, nhưng đang chững lại ở mặt hàng hồ tiêu.

Như vậy, giá tiêu hôm nay 20/5/2022 tại thị trường trong nước đang giao dịch quanh mức 73.000 - 76.500 đ/kg.

Cập nhật giá heo hơi hôm nay

Giá heo hơi hôm nay 20/5/2022 ghi nhận các tỉnh miền Nam biến động mạnh và trái chiều.

Tại các tỉnh miền Nam:

Giá heo hơi tại tỉnh Tây Ninh vừa giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, về mức 56.000 đồng/kg. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang cũng đang giao dịch ở mức này.

Tỉnh Long An phiên này giảm 2.000 đồng/kg, về mức 56.000 đồng/kg.

Tỉnh Đồng Tháp giá duy trì ở mức 57.000 đồng/kg. Đáng chú ý, tỉnh An Giang ghi nhận mức tăng đến 4.000 đồng/kg, lên mức 62.000 đồng/kg.

Tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 57.000 đồng/kg.

Thành phố Cần Thơ ổn mức 55.000 đồng/kg, tỉnh Kiên Giang, Trà Vinh, Bến Tre 57.000 đồng/kg.

Tỉnh Cà Mau giá không đổi phiên trước, ở mốc 60.000 đồng/kg. Tỉnh Bạc Liêu vừa chạm mốc 60.000 đồng/kg, tăng lên 3.000 đồng/kg.

Riêng tỉnh Sóc Trăng hôm nay lên mức 58.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên:

Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg.

Tỉnh Quảng Bình giá tăng 1.000 đồng/kg lên mức 57.000 đồng/kg, bằng mức giá với tỉnh Quảng Trị.

Tỉnh Hà Tĩnh thu mua heo hơi ở mức 54.000 đồng/kg. Tỉnh Lâm Đồng phiên này vừa giảm 1.000 đồng/kg, về mức 57.000 đồng/kg.

Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Bình Định phiên này ổn định mức 55.000 đồng/kg.

Tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk duy trì mức 56.000 đồng/kg.

Tỉnh Bình Thuận thu mua heo xuất chuồng ở mức 56.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh miền Bắc:

Tại miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục đi ngang tại nhiều tỉnh thành trong khu vực, dao động trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Hưng Yên và thành phố Hà Nội hiện thu mua heo hơi với giá cao nhất khu vực là 58.000 đồng/kg.

Tương tự, thương lái tỉnh Tuyên Quang tiếp tục giao dịch với mức giá không đổi là 57.000 đồng/kg.

Các tỉnh còn lại giao dịch ổn định tại mốc thấp nhất khu vực là 56.000 đồng/kg.

Cập nhật giá cà phê hôm nay

Giá cà phê hôm nay 20/5 trong khoảng 41.000 - 41.600 đồng/kg. Đồng nội tệ Brazil tăng một lần nữa giúp giá cà phê thế giới hồi phục sau phiên giảm sâu trước đó.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 41.000 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.600 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.500 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.500 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 41.400 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.500 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 41.400 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 41.500 đồng/kg. Thị trường cà phê trong nước quay đầu tăng so với cùng thời điểm sáng qua.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7/2022 tăng 17 USD/tấn ở mức 2.080 USD/tấn, giao tháng 9/2022 tăng 15 USD/tấn ở mức 2.081 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2022 tăng 1,0 cent/lb, ở mức 218,7 cent/lb, giao tháng 9/2022 tăng 1,1 cent/lb, ở mức 218,8 cent/lb.