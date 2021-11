Giá nông sản hôm nay 24/11: Heo hơi giảm 4.000 đồng/kg ở một số nơi; tiêu ổn định

Giá nông sản hôm nay (24/11) ghi nhận, heo hơi điều chỉnh 1.000 - 4.000 đồng/kg tại một số tỉnh ở phía Bắc và phía Nam; giá tiêu đi ngang, cao nhất đạt 84.000 đồng/kg.

Giá heo hơi giảm từ 1.000 - 4.000 đồng/kg tại miền Bắc

Tại khu vực miền Bắc, giá thu mua giảm 1.000 - 4.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 41.000 - 45.000 đồng/kg. Cụ thể, sau khi hạ nhẹ một giá, tỉnh Phú Thọ điều chỉnh giao dịch xuống còn 41.000 đồng/kg. Tỉnh Lào Cai cũng giảm 4.000 đồng/kg xuống còn 41.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất trong khu vực là 45.000 đồng/kg, được chứng kiến tại các tỉnh Thái Bình, Hà Nam và Ninh Bình.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, thị trường heo hơi không ghi nhận thay đổi mới về giá. Hiện tại, tỉnh Quảng Bình tiếp tục thu mua heo hơi với giá cao nhất khu vực là 47.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại đang giao dịch ổn định quanh mức trung bình là 45.000 đồng/kg. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 43.000 - 47.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, thị trường heo hơi hôm nay điều chỉnh 1.000 - 2.000 đồng/kg. Theo đó, các tỉnh Bến Tre và Sóc Trăng cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện thu mua lần lượt với giá 43.000 đồng/kg và 45.000 đồng/kg. Thương lái tại tỉnh Bạc Liêu đang giao dịch heo hơi với giá 46.000 đồng/kg sau khi tăng 2.000 đồng/kg, ngang bằng với Đồng Nai và TP HCM, cao nhất khu vực. Trong khi đó, tỉnh Cà Mau hạ nhẹ một giá xuống còn 44.000 đồng/kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay đang dao động trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg.

Giá nông sản hôm nay: Tiêu ổn định

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương, giao dịch từ 81.500 - 84.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai thấp nhất thị trường khi ở mức 81.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đồng Nai (82.000 đồng/kg); Đắk Nông, Đắk Lắk (82.500 đồng/kg); Bình Phước (83.000 đồng/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 84.000 đồng/kg.

Mới đây, theo báo cáo của Fior Markets, thị trường tiêu đen toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 3,903 tỷ USD vào năm 2020 lên hơn 5,99 tỷ USD vào năm 2028.

Báo cáo cho biết, thị trường tiêu đen toàn cầu đang tăng trưởng với tốc độ ổn định và được kỳ vọng cao từ các nhà đầu tư. Thị trường được thúc đẩy bởi sự gia tăng chi tiêu cho các sản phẩm thực phẩm và tăng thu nhập khả dụng ở các nước đang phát triển.

Tại Việt Nam, số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu tiêu trong nửa đầu tháng 11/2021 đạt 8.248 tấn các loại. Giá tiêu xuất khẩu bình quân trong kỳ đạt 4.511 USD/tấn, tăng 4,2% so với giá xuất khẩu bình quân của tháng 10/2021.

Mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu đạt 1 tỷ USD trong năm 2021 này nhiều khả năng không đạt được, nhưng với dự báo tươi sáng giai đoạn 2021 - 2028, ngành tiêu Việt hoàn toàn có hy vọng trở về thời hoàng kim những năm trước.

Tuy nhiên, hiện nay khối lượng hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam chiếm 60% lượng hạt tiêu xuất khẩu trên thế giới, nhưng 80% sản phẩm vẫn ở dạng thô. Chính vì vậy, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho rằng, thời gian tới, mục tiêu của ngành là nâng tỷ lệ sản phẩm đã qua chế biến lên cao hơn, giảm tỷ lệ xuất khẩu tiêu thô.

Cập nhật giá nông sản: Cà phê thế giới đồng loạt đi lên

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt đi lên. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2022 được ghi nhận tại mức 2.297 USD/tấn sau khi tăng 2,04% (tương đương 46 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 12/2021 tại New York đạt mức 242,55 US cent/pound, tăng 4,84% (tương đương 11,2 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Các cửa hàng cà phê đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi vụ thu hoạch kém ở Brazil, ngay khi họ bắt đầu cảm nhận được lợi ích từ việc quay trở lại văn phòng của những người lao động.

Giá arabica, loại cà phê được biết đến với hương vị thơm ngon và được các công ty lớn như Starbucks và Pret a Manger ưa chuộng, đã đạt mức 2,39 USD/pound vào hôm thứ Sáu (19/11), mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng lương thực vào năm 2012.

Các nhà phân tích đã cảnh báo rằng, chi phí cung cấp nguyên liệu thô cao hơn có thể ảnh hưởng đến khách hàng và giá thành cho một ly đồ uống có chứa caffeine có thể sẽ tăng trong mùa Đông này.

Ông Paul Rooke, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Cà phê Anh, cho biết: “Những tác động liên quan đến thời tiết, cùng với việc các cửa hàng cà phê mở cửa trở lại và nhu cầu quay về mức trước khi thu hoạch ở nhiều nước tiêu thụ, đã đẩy giá cà phê lên cao”.

Ông nói thêm: “Mặc dù quản lý rủi ro về giá là một phần của tất cả các ngành hàng hóa, nhưng việc biến động giá kéo dài có thể chuyển hóa một phần sang người tiêu dùng cuối cùng”, theo trang City AM.