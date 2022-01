Giá nông sản hôm nay 26/1: Heo hơi cao nhất đạt 58.000 đồng/kg; Tiêu và cà phê đồng loạt đi lên

Giá nông sản hôm nay (26/1) ghi nhận, các mặt hàng nông sản như tiêu, cà phê đều có phiên khởi sắc. Tương tự, heo hơi cũng trên đà tăng, cao nhất đạt 58.000 đồng/kg.

Giá nông sản hôm nay: Tiêu cao nhất đạt 83.000 đồng/kg

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 81.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 80.500 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 80.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 83.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 82.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tăng 500 đồng/kg ở các tỉnh Đông Nam Bộ, giữ nguyên tại khu vực Tây nguyên so với cùng thời điểm hôm qua. Như vậy, sau gần 1 tháng giá tiêu trong nước đã trồi sụt nhiều phen và khôi phục lại mốc giá có được khi kết thúc năm 2021. Hiện so với đầu năm 2022, giá tiêu tại các địa phương đang cao hơn 500 - 1.000 đồng/kg.

Nhằm đánh giá năng suất, diện tích, sản lượng hồ tiêu tại các tỉnh trồng tiêu trọng điểm: Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu cũng như tình hình sâu bệnh hại của các tỉnh để đánh giá kết quả sản xuất vụ tiêu năm 2022, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam sẽ tổ chức đoàn doanh nghiệp đi khảo sát thực tế tại một số vùng trồng tiêu trọng điểm tại 5 tỉnh. Đoàn khảo sát sẽ chia thành 2 đợt, 15 - 16/2 và 22 - 25/2.

Từ ngày hôm nay (26/1/2022), EU bắt đầu áp dụng quy định mới đối với hồ tiêu nhập khẩu từ Brazil. Ngoài yêu cầu về chứng nhận kiểm định của tất cả các lô hàng nêu rõ không có salmonella thì EU sẽ tăng xác suất kiểm tra 50% lô hàng nhập khẩu để phát hiện salmonella. Đây có thể coi là 1 lợi thế nữa của hồ tiêu Việt Nam với đối thủ cạnh tranh tại EU.

Theo Nedspice, sản lượng hồ tiêu Brazil vụ 2022 dự báo tăng 10% so với năm 2021, đạt 98.000 tấn nhờ vào điều kiện thời tiết thuận lợi trong năm nay. Tổng cộng Brazil đã xuất khẩu được 80.815 tấn hồ tiêu trong 11 tháng của năm 2021, kim ngạch đạt 260,8 triệu USD (theo giá FOB), giảm 1,5% về lượng nhưng tăng tới 56,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu hồ tiêu của Brazil trong 11 tháng tăng 58,8%, đạt mức bình quân 3.227 USD/tấn.

Giá heo hơi hôm nay: Tăng rải rác nhiều nơi

Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay tăng 1.000 đồng/kg tại một vài nơi trong hôm nay.

Theo đó, hai tỉnh Lào Cai và Hà Nam nhích nhẹ một giá, hiện thu mua với giá 57.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các địa phương còn lại không chứng kiến thay đổi mới trong hôm nay. Mức giá thấp nhất khu vực hiện đang là 57.000 đồng/kg, có mặt tại các tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên và Thái Bình.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi tăng 2.000 đồng/kg tại một số địa phương trong khu vực.

Quảng Nam và Khách Hòa hiện thu mua heo hơi với giá 56.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua, ngang bằng Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Thương lái Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Ngãi tiếp tục thu mua heo hơi với giá 55.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực

Trong khi đó, 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đắk Lắk duy trì giao dịch tại mốc 57.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Nam ghi nhận tăng rải rác tại một vài tỉnh thành trong hôm nay.

Sau khi tăng 1.000 đồng/kg, Sóc Trăng và Bình Dương đang thu mua heo hơi với giá 55.000 đồng/kg và 56.000 đồng/kg.

Ba tỉnh Hậu Giang, Tây Ninh và Long An tăng 2.000 - 3.000 đồng/kg lên khoảng 56.000 đồng/kg đến 57.000 đồng/kg.

Mốc giá thấp nhất khu vực hiện là 54.000 đồng/kg, ghi nhận ở các tỉnh Vĩnh Long, Cần Thơ, Tiền Giang và Trà Vinh.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay: Bật tăng trở lại

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 39.300 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 40.100 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 40.000 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 40.000 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 39.900 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 40.000 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 39.900 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 39.900 đồng/kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm tăng so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt tăng. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 3/2022 được ghi nhận tại mức 2.237 USD/tấn sau khi tăng 1,82% (tương đương 40 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 237,90 US cent/pound, tăng 2,12% (tương đương 4,95 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h20 (giờ Việt Nam).

Trong báo cáo tháng 12, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) điều chỉnh ước tính tổng sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2020-2021 lên mức 169,7 triệu bao, tăng 0,4% so với mức 169 triệu bao của niên vụ trước.

Trong đó, sản lượng cà phê arabica ước tính tăng 2,3% từ 97,1 triệu bao trong niên vụ 2019-2020 lên 99,1 triệu bao, trong khi sản lượng cà phê robusta ước đạt 70,4 triệu bao, giảm 2,2%/năm.

Sản lượng cà phê của Brazil, nước xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới trong niên vụ 2021-2022 sụt giảm do cây cà phê arabica bước vào chu kỳ năng suất thấp hai năm một lần và ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết bất lợi.

Trong khi đó, xuất khẩu cà phê của nước này đang gặp khó khăn do các vấn đề liên quan đến logistics, đặc biệt là việc thiếu hụt các container vận chuyển.