Giá nông sản hôm nay 22/1: Tiêu tăng phiên thứ 5; heo hơi sát mốc 60.000 đồng/kg

Giá nông sản hôm nay (22/1) ghi nhận, giá tiêu giao dịch trong khoảng 79.000 - 81.500 đồng/kg; heo hơi tăng rải rác nhiều nơi; trong khi đó, cà phê giảm đồng loạt trên thị trường thế giới.

Giá nông sản hôm nay: Tiêu tăng ngày thứ 5 liên tiếp

Giá tiêu hôm nay 22/1 vẫn tiếp đà tăng tại các vùng trọng điểm. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 80.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 79.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 79.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 81.500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 80.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tiếp tục tăng thêm 500 đồng/kg ở các tỉnh Tây Nguyên, giữ nguyên tại khu vực Đông Nam Bộ. Giá tiêu trong nước đang trên đà tăng trở lại ngày thứ 5 liên tiếp. Cùng đà tăng, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam cũng được Hiệp hội Hồ tiêu thế giới niêm yết tăng thêm 200 USD/tấn vào ngày hôm qua.

Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), vụ hồ tiêu 2022 đã bắt đầu ở Đăk Nông khi một số nông dân bắt đầu thu hái, tuy nhiên số lượng không nhiều. Do ảnh hưởng của thời tiết thất thường nên đánh giá sơ bộ cho thấy sản lượng vụ thu hoạch hồ tiêu ở các tỉnh trọng điểm sẽ giảm so với năm 2021.

Đăk Nông, hiện đang được coi là thủ phủ của Hồ tiêu Việt Nam, chiếm khoảng 40% sản lượng, vụ 2022 mặc dù có vùng bị ảnh hưởng của thời tiết nhưng cũng có vùng cho năng suất và sản lượng tốt nên dự báo cho sản lượng thu hoạch tương đương năm 2021.

Giá tiêu tăng 48% so với thời điểm đầu năm và hiện đang đứng ở mức trên dưới 80.000 đồng/kg. Tuy nhiên, theo đánh giá của VPA, với mức giá này người nông dân trồng tiêu vẫn đang gặp nhiều khó khăn khi giá phân thuốc, nhân công tăng do lạm phát và ảnh hưởng đại dịch. Đồng thời, tình trạng sốt đất tại một số tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ trong thời gian qua càng làm cho tâm lý người nông dân trồng tiêu bị xao động, không chuyên tâm vào canh tác hồ tiêu, sẵn sàng bán vườn, chuyển đổi canh tác khi đất được giá. Thực tế một số nông hộ cũng đã chuyển sang làm điện gió.

Giá thị trường nội địa thời gian vừa qua cũng bị ảnh hưởng bởi nhu cầu của Trung Quốc. Sau khi tiệm cận mức giá 89.000 đồng/kg vào giữa tháng 10/2021, giá giảm 2.000-3.000 đồng cho tuần tiếp theo trước khi tăng trở lại mức 89.000 đồng/kg vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, kể từ đó cho đến nay giá liên tục giảm và có thời điểm xuống 78.000 đồng/kg vào những ngày cuối tháng 12/2021.

Việc Trung Quốc mua chậm hoặc thậm chí ngừng mua tùy thời điểm cũng là một nguyên nhân quan trọng làm giảm giá tiêu hiện nay, từ mức thu mua bình quân 3.000-4.000 tấn/tháng thì trong tháng 10 Trung Quốc chỉ mua 546 tấn, tháng 11 mua 463 tấn, tháng 12 mua 513 tấn.

Giá heo hơi hôm nay: Tăng rải rác

Giá heo hơi hôm nay 22/1 tại thị trường miền Bắc chững giá ở nhiều địa phương.

Mốc giá cao nhất khu vực hiện là 58.000 đồng/kg, ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên.

Bắc Giang, Hà Nam, Tuyên Quang và TP Hà Nội tiếp tục neo tại mức 57.000 đồng/kg.

Duy chỉ có tỉnh Thái Bình là tăng 1.000 đồng/kg trong hôm nay, thu mua tại mốc 56.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 22/1/2022 tại thị trường miền Bắc đang giao dịch quanh mức 54.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 22/1 tại miền Trung và Tây Nguyên tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg ở một vài nơi.

Cụ thể, thương lái tỉnh Bình Thuận đang thu mua heo hơi ở mốc cao nhất khu vực là 56.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg trong hôm nay.

Cùng tăng 2.000 đồng/kg còn có Thừa Thiên Huế và Quảng Bình khi giao dịch với giá 55.000 đồng/kg.

Các tỉnh thành còn lại tiếp tục giữ mức giá giao dịch ổn định trong khoảng 54.000 - 55.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 22/1/2022 ở miền Trung đang thu mua quanh mốc 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay 22/1 tăng rải rác ở một số tỉnh thành trong khu vực.

Sau khi tăng 1.000 đồng/kg, thương lái hai tỉnh Tiền Giang, Tây Ninh và Đồng Nai đang giao dịch trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg.

Sau khi điều chỉnh tăng 2.000 đồng/kg, An Giang và Bình Phước hiện thu mua heo hơi với giá lần lượt là 55.000 đồng/kg và 56.000 đồng/kg.

Đa phần các địa phương trong khu vực tiếp tục duy trì giao dịch quanh ngưỡng trung bình là 54.000 đồng/kg, ví dụ như TP HCM, Vũng Tàu, Đồng Tháp,...

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 22/1/2022 toàn miền Nam đang dao động quanh ngưỡng 53.000 - 57.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay: Cà phê thế giới đồng loạt giảm

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt giảm. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2022 được ghi nhận tại mức 2.213 USD/tấn sau khi giảm 0,63% (tương đương 14 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 237,90 US cent/pound, giảm 2,36% (tương đương 5,75 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Hiệp hội Cà phê Lào (LCA) đang lo lắng về việc sản lượng cà phê trong nước liên tục sụt giảm mạnh, đặc biệt là khi so sánh với số liệu của thập kỷ trước. Trong khi đó, giá mặt hàng này đang dần tăng lên, The Phnom Penh Post đưa tin.

Theo một bản cập nhật do LCA công bố, sản lượng cà phê hàng năm của Lào có thể giảm xuống 20.000 tấn vào năm 2022, từ mức 50.000 tấn trong giai đoạn 2005-2006. Các nhà sản xuất hiện đang lo ngại xu hướng này có thể tiếp tục trong những năm tới.

Đối mặt với thách thức mới mẻ này, ông Sisanouk Sisombath, Cố vấn LCA kiêm Chủ tịch Tập đoàn Sinouk, đã gặp gỡ các đại diện truyền thông vào ngày 14/1 để cung cấp thông tin cập nhật về giá và sản lượng cà phê ở Lào cũng như trên thị trường toàn cầu.

Ông cho biết, giá cà phê nhân đã tăng gấp ba lần so với số liệu trong 10 năm qua. Đồng thời, việc sản lượng cà phê tiếp tục giảm ở thị trường nội địa và toàn cầu là do biến đổi khí hậu và sự xâm nhập của côn trùng gây hại cho cây trồng.