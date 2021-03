Giá nông sản hôm nay 31/3: Giá tiêu thế giới tăng vọt, cà phê giảm sốc

Giá nông sản hôm nay ghi nhận, giá tiêu thế giới tăng mạnh so với một ngày trước đó, trong khi đó giá tiêu trong nước không có nhiều biến động. Ở mặt hàng cà phê, giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm từ 400-500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 31/3: Thế giới tăng vọt, trong nước đi ngang

Cập nhật giá nông sản hôm nay ghi nhận, giá tiêu thế tăng mạnh so với một ngày trước đó khi tăng 300 Rupee/tạ.

Ghi nhận lúc 0h15 ngày 31/3 (giờ Việt Nam), giá hồ tiêu thế giới giao ngay trên sàn trực tuyến NCDEX Kochi (Ấn Độ) giao dịch ở 38.000 Rupee/tạ (thấp nhất) và 38.375 Rupee/tạ (cao nhất).

Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam đối với đồng rupee Ấn Độ (INR) từ ngày 25/3/2021 đến ngày 31/3/2021 được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu là 320,08 VND/INR. Tuần này giá tiêu Ấn Độ giảm nhẹ.

Trong khi đó, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch ở mức từ 71.000 - 75.000 đồng/kg tại các địa phương.

Thấp nhất thị trường hôm nay là Đồng Nai với mức giao dịch là 71.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Gia Lai 71.500 đồng/kg); Đắk Nông, Đắk Lắk 73.500 đồng/kg; Bình Phước 74.000 đồng/kg và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 75.000 đồng/kg.

Theo bài viết mới đây trên Báo Đắk Lắk, giá hồ tiêu hiện vẫn đang ở mức cao gần gấp đôi so với đầu năm 2021, người nông dân mừng nhưng… tiếc.

Theo đó, những ngày nửa cuối tháng 3, giá tiêu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tục tăng cao, chạm gần đến mức 80.000 đồng/kg. Đây là mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây và với mức giá này, người trồng tiêu đã có lãi.

Tuy nhiên, tiêu giữ giá cao ngay đúng thời điểm đầu vụ, lượng tiêu thu hoạch của năm 2021 chưa nhiều, trong khi đó, sản lượng tiêu cũ còn trong dân rất ít.

Giá cà phê hôm nay 31/3: Tiếp tục giảm

Giá cà phê hôm nay 31/3 trong khoảng 31.000 - 31.800 đồng/kg. Trên thế giới giá cà phê 2 sàn phái sinh tiếp tục giảm. 2 ngày qua, giá Robusta mất đến 53 USD/tấn.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 31.000 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 31.800 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 31.700 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 31.800 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 31.700 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 31.700 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 31.600 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 31.800 đồng/kg. Như vậy, giá cà phê sáng nay giảm tiếp 400 - 500 đồng/kg.

Tổng cục Thống kê Việt Nam ước báo xuất khẩu cà phê trong tháng 3 đạt khoảng 145.000 tấn, giảm 21,10% so với cùng kỳ năm trước, đưa xuất khẩu cà phê 3 tháng đầu năm nay lên đạt 428.000 tấn, giảm 17% so với xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2020. Nguyên nhân sụt giảm được cho là đã có sự kháng giá tại thị trường nội địa, do giá kỳ hạn tại London suy yếu kéo dài và sự cạnh tranh khá gay gắt của cà phê Conilon Robusta của Brazil đang chiếm số lượng lớn tại sàn với mức giá mềm hơn.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 5/2021 giảm 28 USD/tấn giao dịch ở mức 1.348 USD/tấn, giao tháng 7/2021 giảm 24 USD/tấn ở mức 1.373 USD/tấn. Tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2021 giảm 4,45 cent/lb ở mức 122,6 cent/lb, giao tháng 7/2021 giảm 4,40 cent/lb ở mức 124,65 cent/lb.

Hai sàn cà phê phái sinh tiếp tục bị bán tháo đưa giá Arabica về mức sâu nhất trong 6 tuần qua, giá Robusta xuống thấp nhất 3 tuần qua. Cùng chung số phận với các thị trường nông sản là giá vàng và dầu thô cũng giảm mạnh.

Giá cà phê tiếp tục sụt giảm trước áp lực bán của Brazil khi tỷ giá đồng Reais tiếp tục suy yếu. Bên cạnh là mối lo về kênh đào Suez đã không còn, tuy rằng hệ quả còn kéo dài cả tuần do có nhiều tàu cập cảng cùng lúc sẽ gây ùn tắc việc trả hàng.

Ngoài ra thị trường tài chính hôm qua còn chứng kiến 1 sự kiện bất ngờ. Một quỹ phòng vệ thường được các nhà đầu tư tin tưởng để giao hay thông qua họ nhằm mua bán trên các sàn cà phê, dầu thô, vàng... bị "vỡ", báo lỗ hàng chục tỷ USD. Các ngân hàng ồ ạt bán vị thế kinh doanh của quỹ này để vớt vát lại tiền khiến giá cà phê 2 sàn giảm sâu. Dự báo sự kiện này còn tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực tới giá cà phê trong thời gian tiếp theo.