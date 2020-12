Giá tôm hùm thương phẩm tăng cao kỷ lục

Hiện giá tôm hùm thương phẩm các loại được thu mua tại các tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên tăng cao kỷ lục, do thị trường tiêu thụ Trung Quốc rất hút hàng.

Ngày 26/12, một Công ty chuyên thu mua tôm hùm xuất sang thị trường Trung Quốc ở TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, hiện giá tôm hùm các loại được Công ty thu mua tăng mạnh nhưng nguồn cung hiện rất khan hiếm.



Hiện nay, tôm hùm thương phẩm nuôi ở các tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên được thu mua với giá cao nhưng rất khan hiếm hàng. Ảnh: XT.

Cụ thể, đối với tôm hùm xanh được thu mua tại bè có giá 1,3 triệu đồng/kg (loại 3 con/kg) và 1,25 triệu đồng/kg đối với loại tôm có trọng lượng nhỏ hơn. Còn tôm hùm bông (tôm sao) được thu mua từ 2,2-2,3 triệu đồng/kg.

Như vậy nếu so với thời điểm tháng 3-4/2020, giá tôm hùm lao dốc do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 khiến xuất sang thị trường Trung Quốc gặp nhiều khó khăn thì nay đã tăng gấp 3 lần.

“Giá tôm hùm tăng mạnh là do thị trường Trung Quốc ăn mạnh vì gần đến tết Dương lịch. Dù đẩy mạnh “săn” tôm khắp nơi nhưng mỗi ngày tôi chỉ thu mua được khoảng 1,5 tấn, trong khi mọi năm thời điểm này thu mua được từ 5-7 tấn/ngày”, đại diện Công ty chuyên thu mua tôm hùm xuất sang thị trường Trung Quốc ở Cam Ranh cho biết.

Hiện giá tôm hùm xanh 1,3 triệu đồng/kg loại 3 con/kg. Ảnh: KS.

Ghi nhận chúng tôi tại xã Cam Bình, TP Cam Ranh, thủ phủ nuôi tôm hùm xanh ở Khánh Hòa, hiện việc thu mua tôm hùm diễn ra tấp nập.

Anh Nguyễn Văn Hậu, người tôm hùm ở thôn Bình Ba Tây cũng xác nhận thông tin trên và cho biết, giá tôm hùm xanh hiện được thu mua với giá 1,3 triệu đồng/kg, đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên hiện có rất ít người nuôi có tôm đạt trọng lượng để xuất bán thời điểm này.

Nguyên nhân “đứt” lứa tôm này là do những tháng đầu năm 2020, nguồn cung tôm giống cả trong nước và nước ngoài nhập về rất ít, không đáp ứng đủ cho người nuôi. Mặt khác, việc ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, tôm tiêu thụ khó khăn nên người nuôi cũng hạn chế thả.

Hiện nay nguồn cung tôm hùm thương phẩm rất ít, trong khi thị trường Trung Quốc đang hút hàng. Ảnh: KS.

“Lứa tôm xanh thịt, gia đình đã xuất bán hết từ tháng 6. Hiện tôi còn 20 lồng tôm xanh nhưng mới thả. Đối với 6 lồng tôm sao đã nuôi đạt từ 0,5-0,7kg/con, như vậy cũng còn non. Nhưng mấy ngày nay thương lái liên tục hỏi mua xô với giá 2,15 triệu đồng/kg. Dự định ngày mai gia đình sẽ tranh thủ xuất bán để kiếm tiền sắm tết”, anh Hậu bộc bạch.

Ông Nguyễn Ân, Chủ tịch UBND xã Cam Bình cho biết, toàn xã có trên 10.000 ô lồng nuôi tôm hùm, chủ yếu là tôm xanh. Từ đầu năm đến nay, sản lượng tôm hùm bà con bán ra khoảng 395 tấn, tăng 30 tấn so với năm ngoái. Tuy nhiên năm nay bà con nuôi không có lãi nhiều bởi thời điểm xuất bán tập trung vào những tháng khi tôm ở mức giá thấp.

“Với giá tôm hùm bông và tôm hùm xanh hiện nay sau khi trừ chi phí, bà con bán ra lãi khoảng 50%, nhưng ít có người có tôm để bán”, ông Ân nói.

Tương tự, tại vùng nuôi tôm hùm ở TX Sông Cầu (Phú Yên), người nuôi cũng không có tôm để bán dù giá tôm được thu mua tăng mạnh. Cụ thể, giá tôm hùm bông được thương lái thu mua khoảng 2,4 triệu đồng/kg, trong khi vào thời điểm tháng 2-6 vừa qua chỉ ở mức 1,2 triệu đồng/kg. Còn giá tôm hùm xanh hiện được thu mua khoảng 1,3 triệu đồng/kg.

Thu mua tôm hùm ở TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Ảnh: XT.

Bà Lê Thị Sơn, người nuôi ở phường Xuân Phú (TX Sông Cầu) cho biết, từ tháng 2 đến tháng 6 vừa qua do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên tiêu thụ tôm hùm khó khăn, giá tôm giảm mạnh. Từ tháng 9 đến tháng 10/2020, giá tôm hùm xanh tăng lên 700-800 ngàn đồng/kg và rơi vào thời điểm mưa lũ nên người nuôi tranh thu hoạch xuất bán. Do đó, khi tôm hùm tăng giá cao thì rất ít người có tôm để bán. Ngay cả lúc này tôm non khoảng gần 0,2kg/con cũng được thương lái thu mua nên một số hộ đã thu hoạch để lấy vốn đầu tư sản xuất.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế TX Sông Cầu, từ đầu năm đến nay sản lượng tôm hùm bán ra thị trường ở vùng nuôi Vịnh Xuân Đài khoảng 760 tấn. Hiện sản lượng tôm thương phẩm trên địa bàn còn rất ít, ước khoảng 25 tấn.