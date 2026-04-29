Giá vàng có nguy cơ lao dốc xuống mốc kinh hoàng 3.400 USD

Giá vàng giảm sâu trong những phiên gần đây cùng các diễn biến thị trường dấy lên lo ngại vàng có thể lao dốc xuống mốc 3.400 USD. Ảnh Financemagnates

Theo phân tích kỹ thuật, ngưỡng 4.300 USD/ounce được xem là “ranh giới bò - gấu”. Nếu giá đóng cửa tuần dưới mức này, mục tiêu tiếp theo có thể là 3.400 USD/ounce - tương đương mức giảm khoảng 26% theo mô hình Fibonacci.

Giá vàng chịu áp lực từ USD và lợi suất

Vàng sáng nay 29/4 dao dịch dưới mốc 4.600 USD/ounce, giảm gần 4% trong tuần. Kim loại quý này đã không giữ được vùng đỉnh của kênh tích lũy nhiều tháng (xác lập từ mức kỷ lục 5.400 USD cuối tháng 1), đồng thời rơi xuống dưới đường trung bình động 50 ngày.

Trong bối cảnh thị trường chờ quyết định của Ủy ban Thị trưởng Mở (FOMC), số liệu GDP quý I của Mỹ và căng thẳng tại eo biển Hormuz, câu hỏi “vì sao vàng giảm” trở thành chủ đề nóng nhất trên thị trường kim loại quý.

Nguyên nhân chính không nằm ở rủi ro địa chính trị, mà ở lợi suất thực tăng. Chỉ số USD duy trì trên 98,5, lợi suất trái phiếu 10 năm dao động 4,3–4,4%, trong khi công cụ FedWatch của CME cho thấy xác suất Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,50–3,75% lên tới 99,5%.

Điều này làm tăng “chi phí cơ hội” khi nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi.

Dòng tiền ETF đảo chiều, dầu tăng gây áp lực

Dòng tiền vào các quỹ ETF vàng đã quay đầu giảm trong tuần qua, sau ba tuần liên tiếp chảy mạnh vào thị trường. Diễn biến này xảy ra đúng lúc giá dầu WTI vượt mốc 100 USD/thùng, khi căng thẳng tại Strait of Hormuz khiến nhiều tàu hàng phải đổi lộ trình, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Từ đó, một chuỗi tác động liên hoàn hình thành: Giá dầu tăng khiến lo ngại lạm phát quay trở lại; Lạm phát cao buộc Fed phải trì hoãn việc giảm lãi suất; Lãi suất duy trì ở mức cao khiến lợi suất thực tăng; Lợi suất thực tăng làm vàng kém hấp dẫn hơn vì không sinh lãi.

Vì vậy, dù căng thẳng địa chính trị thường là yếu tố hỗ trợ giá vàng, nhưng lần này tác động từ lãi suất và lợi suất lại mạnh hơn, khiến giá vàng chịu áp lực giảm.

Điều chỉnh có kiểm soát, chưa phải bán tháo?

Theo các chuyên gia, đợt giảm hiện tại mang tính điều chỉnh hơn là hoảng loạn. Sau khi đạt đỉnh gần 4.900 USD/ounce, vàng bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu về vùng 4.700 USD, nhưng diễn biến vẫn có trật tự, không xuất hiện bán tháo ồ ạt.

Các yếu tố chính kéo giá vàng xuống gồm: USD mạnh, duy trì trên 98,5; Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng lên 4,3–4,4%; Fed gần như chắc chắn giữ nguyên lãi suất; Dòng vốn ETF chuyển sang âm; Giá dầu tăng do căng thẳng tại Hormuz.

Phân tích kỹ thuật: Ngưỡng 4.300 USD mang tính quyết định

Biểu đồ cho thấy vàng vẫn đang trong vùng tích lũy rộng từ 4.300–5.400 USD/ounce kéo dài từ đầu năm.

5.400 USD: vùng kháng cự (đỉnh lịch sử)

4.300–4.400 USD: vùng hỗ trợ quan trọng

4.200 USD: đường EMA 200 ngày

Nếu phá vỡ xuống dưới 4.300 USD, thị trường có thể bước vào xu hướng giảm rõ rệt, với mục tiêu kỹ thuật 3.400 USD.

Ngược lại, nếu giữ được vùng này, xu hướng tích lũy vẫn được duy trì.

Phân tích kỹ thuật giá vàng. Nguồn: Tradingview.com

Triển vọng 2026: Lạc quan dài hạn, rủi ro ngắn hạn

Các tổ chức tài chính lớn hiện vẫn giữ quan điểm tích cực với giá vàng: JPMorgan dự báo vàng đạt mốc 6.300 USD cuối năm 2026; Goldman Sachs: 5.400 USD UBS: 5.900 USD Deutsche Bank: 6.000 USD.

Trong khi đó, khảo sát của Reuters cho thấy mức dự báo trung vị là 4.746 USD - gần sát mức hiện tại.

Nhìn chung, giá vàng giảm hiện nay chủ yếu do tác động từ USD mạnh và lợi suất tăng, thay vì yếu tố địa chính trị. Ngưỡng 4.300 USD sẽ là “ranh giới sống còn” trong ngắn hạn: nếu bị phá vỡ, kịch bản giảm sâu về 3.400 USD có thể xảy ra.

Tuy nhiên, trong dài hạn, các yếu tố nền tảng như nợ công cao, nhu cầu từ ngân hàng trung ương và xu hướng tài chính toàn cầu vẫn tiếp tục hỗ trợ vàng.