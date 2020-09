Giá vàng có thể chạm ngưỡng 4.000 USD/ounce vào năm 2023

Trợ lực chính của giá vàng là lãi suất thấp và thị trường chứng khoán bất ổn. Các chuyên gia cho rằng giá kim loại quý có thể chạm ngưỡng 4.000 USD/ounce vào năm 2023.

Thị trường chứng khoán bất ổn và đồng USD sụt giá đã giúp thúc đẩy giá kim loại quý. Trong phiên giao dịch ngày 15/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay dao động quanh ngưỡng 1.960 USD /ounce, tăng 0,5% so với mức đóng cửa phiên trước đó, và có thời điểm chạm ngưỡng 1.970 USD /ounce.

Chuyên gia phân tích cao cấp Jeffrey Halley của Công ty Giao dịch ngoại hối Oanda (Mỹ) nói với Zing, sự phục hồi này vẫn là câu chuyện giữa giá kim loại quý và đồng bạc xanh. Do thiếu nhiệt lượng, giá vàng sẽ tiếp tục bị chi phối bởi những biến động của đồng USD.

Giá vàng được tiếp nhiệt lượng nhờ thị trường chứng khoán bất ổn. Ảnh: Reuters.

Chạm ngưỡng 4.000 USD /ounce

Theo vị chuyên gia ở Oanda, nếu đóng cửa ở mức 1.970 USD /ounce, giá kim loại quý hoàn toàn có khả năng sớm trở lại ngưỡng 2.000 USD /ounce.

Sau khi vượt ngưỡng 2.000 USD /ounce hồi giữa tháng 8, giá vàng bị mắc kẹt trong phạm vi giao dịch từ 1.930 USD /ounce đến 1.980 USD /ounce.

"Kiên nhẫn trở thành yếu tố quan trọng đối với các nhà đầu tư trên thị trường kim loại quý hiện nay, mặc dù những trợ lực cơ bản cho xu hướng tăng giá dài hạn của vàng vẫn không thay đổi", ông nói thêm.

Kim loại quý có thể tăng 2,7 lần từ mức đóng cửa thấp nhất năm nay 1.470 USD /ounce lên 4.000 USD /ounce vào năm 2023. - Mike McGlone (Bloomberg Intelligence)

Chiến lược gia cao cấp Mike McGlone tại Bloomberg Intelligence nhận định đà tăng giá của vàng sẽ có sự gián đoạn trong vài tuần tới. Nguyên nhân là xu hướng giao dịch dựa trên biểu đồ giá của giới đầu tư. Tuy nhiên, theo ông, giá kim loại quý vẫn chứng kiến đà tăng tốt, thậm chí tốt hơn giá bạc trong nửa cuối năm.

Theo vị chuyên gia của Bloomberg Intelligence, giá vàng hoàn toàn có thể chạm ngưỡng 4.000 USD vào năm 2023.

Ông McGlone cho rằng đà tăng của giá vàng mới chỉ bắt đầu. "Giá vàng đã chạm đáy 700 USD /ounce hồi năm 2008 và đạt đỉnh gần 1.900 USD /ounce trong năm 2011. Với mức tăng tương tự, kim loại quý có thể tăng giá 2,7 lần từ mức đóng cửa thấp nhất năm nay 1.470 USD /ounce lên 4.000 USD /ounce vào năm 2023", ông bình luận.

"Những chính sách nới lỏng định lượng của các ngân hàng trung ương vẫn là trợ lực vững chắc cho giá vàng, nhưng ít hơn đối với giá bạc và giá đồng", ông McGlone nhận định trong bản cập nhật hàng tháng mới nhất.

Hưởng lợi từ thị trường chứng khoán bất ổn

Theo ông, một số động lực chính hỗ trợ giá vàng vào cuối năm nay bao gồm các chính sách nới lỏng định lượng và kích thích tài khóa của ngân hàng trung ương, nỗi lo ngại về khả năng phục hồi theo hình chữ V của nền kinh tế toàn cầu và những biến động trên thị trường chứng khoán.

Thị trường chứng khoán đóng vai trò lớn đối với sự biến động của giá vàng trong tương lai. Cụ thể, giá kim loại quý sẽ có thêm ưu thế nếu thị trường chứng khoán tiếp tục lao dốc. Ông McGlone cho rằng chứng khoán rất có thể sẽ chứng kiến một thị trường giá xuống sau khi tăng nóng trong thời gian qua.

Trong phiên giao dịch đầu tuần, cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ, Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq, đồng loạt tăng điểm nhờ những tín hiệu tích cực trong hoạt động phát triển vaccine Covid-19.

Tuần trước, ba chỉ số chứng kiến tuần giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 3. Cổ phiếu các hãng khổng lồ công nghệ lớn cũng bật tăng phần nào nhưng vẫn không thể bù lại mức sụt giảm mạnh từ đầu tháng 9 đến nay.

Các cổ phiếu công nghệ lớn như Apple và Tesla trải qua đợt sụt giá mạnh sau khi tăng trưởng nóng từ đầu năm. Ảnh: Reuters.

Riêng đối với Tesla, giá cổ phiếu hãng xe điện này tăng tới hơn 400% từ đầu năm. Tuy nhiên, từ tháng 9, giá cổ phiếu Tesla lao dốc, định giá bị đẩy xuống mức 348 tỷ USD vì không được đưa vào chỉ số chứng khoán S&P 500. Một số chuyên gia dự báo giá cổ phiếu Tesla sẽ còn giảm 5-10%.

"Việc các ngân hàng trung ương hạ lãi suất, đẩy lãi suất trái phiếu của Mỹ về mức 0 là nền tảng vững chắc cho vàng. Cùng với đó là sự biến động của thị trường chứng khoán Mỹ vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Những trợ lực ít chắc chắn hơn là gói kích thích tài khóa toàn cầu và khả năng phục hồi của nền kinh tế", ông McGlone tại Bloomberg Intelligence giải thích.

Trong tuần này, các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới (Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản) đều có cuộc họp về chính sách tiền tệ. Theo dự báo, nhiều khả năng FED sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 0-0,25% và tiếp tục bơm tiền vào thị trường để kích thích tăng trưởng kinh tế.

Theo ông E.B. Tucker, Giám đốc Công ty Metalla Royalty, tác giả cuốn Why Gold? Why Now? The War Against Your Wealth and How to Win It, giá vàng có thể đạt 2.500 USD /ounce vào cuối năm nay, trong khi giá bạc chạm ngưỡng 40 USD .

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trí Hiếu khẳng định giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao trong năm nay. Tuy nhiên, ông không loại trừ trường hợp một số nhà đầu cơ cố tìm cách đẩy giá vàng lên cao để kiếm lời.