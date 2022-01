Giá vàng hôm nay 11/1 tăng vượt ngưỡng nhạy cảm 1.800 USD do đồng USD suy yếu và lực mua vào tăng mạnh...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ sáng nay (11/1) đứng ở mức 1.801,8-1.802,3 USD/unnce (mua vào - bán ra), tăng 8,8 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.793-1.793,5 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng tăng 0,6 USD, đứng ở mức 1.802,2 USD/ounce do đồng USD suy yếu và lực mua vào tăng mạnh.

Giá vàng hôm nay 11/1: Tăng vượt ngưỡng nhạy cảm 1.800 USD, nhà đầu tư nín thở. Nguồn Kitco

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới tăng nhẹ, bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ chạm mức cao nhất trong 2 năm. Các nhà đầu tư bảo vệ đồng vốn của họ trước lạm phát và rủi ro địa chính trị đang diễn ra.

Nhà phân tích Ole Hansen của Saxo Bank cho biết, vàng đang giữ quanh khu vực 1.800 USD bất chấp lợi suất tăng, cho thấy thị trường đang xem xét các yếu tố khác như môi trường lạm phát và căng thẳng địa chính trị.

Chuyên gia Hansen cho biết thêm: “Sự suy yếu trong kho dự trữ cũng có khả năng tạo thêm một số hỗ trợ cho thị trường kim loại quý. Trong tuần này, trọng tâm mà nhà đầu tư cần để ý là lợi suất trái phiếu và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ”.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát sẽ được công bố vào thứ Tư (12/1). Chỉ số CPI lõi của Mỹ dự kiến sẽ tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ ở 5,4% vào tháng 12, tăng từ mức 4,9% trong tháng trước.

Lợi tức trái phiếu Mỹ tăng mạnh trong tuần vừa qua sau khi biên bản cuộc họp của Fed ngụ ý khả năng cơ quan này có thể tăng lãi suất sớm hơn dự kiến và có khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giảm bảng cân đối kế toán sớm hơn.

Các quỹ tương lai của Fed nhận định, có tới gần 90% khả năng ngân hàng này sẽ tăng lãi suất lần 1 vào tháng 3/2022 và hơn 90% cơ hội tăng lãi suất lần nữa vào tháng 6 năm nay.

Vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát, là nơi ‘trú ẩn’ an toàn, nhưng lãi suất tăng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lời.

Kitco Gold Index (KGX)

Tradingeconomics.com

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 10/1, giá vàng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: Doji Hà Nội: 60,85 triệu đồng/lượng - 61,50 triệu đồng/lượng. SJC Hà Nội: 60,90 triệu đồng/lượng - 61,52 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 60,80 triệu đồng/lượng - 61,50 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 60,90 triệu đồng/lượng - 61,53 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 50,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 10/1.