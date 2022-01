Giá vàng hôm nay 10/1 được dự báo sớm lấy lại đà tăng, khi giá trong nước đang tiến sát đến ngưỡng 62 triệu đồng/lượng vào ngày cuối tuần và thế giới vừa trải qua một đợt bán tháo mạnh, giảm hơn 35 USD vì khả năng Fed sớm nâng lãi suất để giải quyết vấn đề lạm phát.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 8 giờ sáng nay (10/1) đứng ở mức 1.793,8-1.794,3 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 3,2 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.797-1.797,5 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên cuối tuần qua, giá vàng biến động giảm nhẹ 0,3 USD, đứng ở mức 1.794,77 USD/ounce do người bán chiếm ưu thế.

Giá vàng hôm nay 10/1: Vàng trong nước tiến sát ngưỡng 62 triệu đồng/lượng, thế giới bán tháo mạnh.

Trước đó, trong phiên giao dịch sáng ngày 10/1, giá vàng giao ngay giảm 0,06% xuống 1.795,8 USD/ounce vào lúc 6h39 (giờ Việt Nam), theo kitco. Giá vàng giao tháng 2 giảm 0,11% xuống 1.794,65 USD.

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Hai (10/1) sau khi giảm hơn 35 USD/ounce vào tuần trước, vì phản ứng của thị trường với biên bản họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Kết thúc tuần đầu tiên của năm 2022, phiên giao dịch cuối tuần giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco bất ngờ quay đầu, mỗi ounce vàng giao ngay tăng 6,1 USD trở lại 1.798 USD/ounce, sau nhiều phiên giảm liên tục, bốc hơi mất hơn 35 USD.

Vẫn còn khá nhiều ý kiến khác nhau về xu hướng giá vàng trong thời gian tới, bởi thị trường kim loại quý còn phụ thuộc nhiều vào các động thái chính sách từ các ngân hàng trung ương lớn, cũng như tình hình nền kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn.

Tuần này, một trong những bản báo cáo vĩ mô cần chú ý sẽ là tình hình lạm phát mới nhất của Mỹ, dự kiến được công bố vào thứ Tư (12/1). Các nhà kinh tế dự đoán, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ tăng lên 7%/năm vào tháng 12/2021. Các số liệu thống kê của tuần tới đều ủng hộ khả năng CPI bứt phá trên 7% so với cùng kỳ năm ngoái, nhanh chóng tiến tới mức cao nhất trong 40 năm. Nếu trường hợp này xảy ra, áp lực đối với Fed trong việc thay đổi chính sách sẽ còn gia tăng.

Ngoài ra, báo cáo PPI và dữ liệu thất nghiệp cùng với doanh số bán lẻ Mỹ cũng được công bố lần lượt vào thứ Năm (13/1) và thứ Sáu (14/1) cũng là những yếu tố có thể gây biến động đối với giá vàng.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/1, giá vàng miếng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji ở mức 60,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,65 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội và 61 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,6 triệu đồng/lượng (bán ra) tại TP.HCM.

Giá vàng tại SJC niêm yết ở mức 61 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,77 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Còn tại TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 61 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,75 triệu đồng/lượng (bán ra).