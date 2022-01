Giá vàng hôm nay 6/1: Vàng vừa phục hồi đã quay đầu đi xuống

Giá vàng hôm nay 6/1 vừa phục hồi nhẹ đã quay đầu đi xuống do đồng USD mạnh lên và lực bán ra vẫn chiếm ưu thế...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay đứng ở mức 1.810,5-1.811 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 11,9 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.822,4-1.822,9 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên chiều qua, giá vàng giảm 2,6 USD, đứng ở mức 1.807,9 USD/ounce do đồng USD mạnh lên và lực bán ra vẫn chiếm ưu thế.

Kitco Gold Index (KGX)

Trước đó, trên thị trường quốc tế vàng bất ngờ quay đầu tăng mạnh khi mà đồng USD giảm trong bối cảnh Mỹ công bố thông tin tích cực về thị trường lao động. Đêm 5/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.821 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.822 USD/ounce.

Vào lúc 6 giờ 23 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,04% lên 1.811,1 USD/ounce , theo kitco. Giá vàng giao tháng 2 tăng 0,04% lên 1.811,15 USD.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng vào ngày 5/1 trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng nhanh khiến kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn bởi vẫn là nơi trú ẩn an toàn.

Tuy nhiên, giao dịch bị giới hạn trong phạm vi hẹp do các nhà đầu tư chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Fed với khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất sớm hơn dự kiến để kìm hãm lạm phát.

Ricardo Evangelista, nhà phân tích cấp cao tại ActivTrades, cho biết: “Số lượng ca mắc Covid-19 tăng cao góp phần hỗ trợ giá vàng và củng cố sức hút của kim loại quý.

Yếu tố cung cấp cho vàng một số kháng cự là sức mạnh của đồng USD và khả năng đồng tiền này mạnh hơn nữa do chính sách thắt chặt tiền tệ của Fed”.

Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng vốn không sinh lời.

Đồng USD giữ dưới mức cao nhất trong hai tuần, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm thấp hơn sau khi tăng lên lên mức cao nhất trong hơn một tháng vào phiên trước đó.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 5/1, giá vàng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: Doji Hà Nội: 60,95 triệu đồng/lượng - 61,60 triệu đồng/lượng. SJC Hà Nội: 61,00 triệu đồng/lượng - 61,72 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 60,90 triệu đồng/lượng - 61,50 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 61,00 triệu đồng/lượng - 61,73 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 51,6 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,0 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 5/1.