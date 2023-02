Giá vàng hôm nay 11/2: Giá vàng vẫn lình xình sáng nay trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất. Giá vàng trong nước tiếp đà giảm về gần ngưỡng 67 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay 11/2: Vàng hướng tới tuần giảm thứ 2 liên tiếp

Trong phiên giao dịch sáng ngày 11/2, giá vàng giao ngay ổn định ở 1.865,4 USD/ounce, theo Kitco. Trước đó, giá vàng giao tháng 4 giảm 0,11% xuống 1.876,5 USD.

Giá vàng hôm nay 11/2: Vàng vẫn lình xình dưới ngưỡng 1.900 USD/ounce

Giá vàng châu Á giảm nhẹ vào chiều 10/2, hướng tới tuần giảm thứ 2 liên tiếp do các nhà đầu tư vẫn cảnh giác với kế hoạch tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Số lượng việc làm tại Mỹ cao hơn dự kiến vào tuần trước đã góp phần vào kỳ vọng rằng Fed sẽ kết thúc chu kỳ tăng lãi suất hiện tại ở mức trên 5%.

Những hy vọng rằng ngân hàng trung ương này sẽ cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm nay đã “bốc hơi” và khiến vàng giảm giá.

Thị trường hiện dự báo lãi suất mục tiêu của Fed sẽ tăng từ ngưỡng hiện tại là 4,5 - 4,75% lên đạt đỉnh ở mức 5,153% vào tháng 7.

Trước đó, lãi suất chuẩn đã được nâng thêm 0,25 điểm phần trăm, lên mức 4,5% đến 4,75% vào tuần trước.

Theo các chuyên gia, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 của Mỹ công bố vào tuần tới là căn cứ để nhà đầu tư nhận định về động thái tăng lãi suất của Fed, từ đó ảnh hưởng tới vàng.

Chỉ số CPI tháng 12/2022 của Mỹ tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2021, giảm so với mức 7,1% của tháng 11/2022 và thấp hơn đáng kể so với mức cao nhất 9,1% của tháng 6/2022.

Thị trường cũng thận trọng trước khi thống kê lạm phát tháng 1 của Mỹ được công bố vào tuần tới.

Giá vàng trong nước: Chốt phiên giao dịch 10/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,3 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,32 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,25 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,3 triệu đồng/lượng.

Với giá vàng trong nước tiếp đà giảm và giá vàng thế giới neo ở mức 1.865,4 USD/ounce (tương đương gần 53,1 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện trên 14 triệu đồng/lượng.