Giá vàng hôm nay 11/5: Lạm phát Mỹ hạ nhiệt, giá vàng biến động mạnh hơn 1% trong phiên

Giá vàng hôm nay 11/5: Giá vàng tăng trong phiên giao dịch sáng nay sau thông tin lạm phát của Mỹ tiếp tục đi xuống. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 của Mỹ tăng 4,9% so với cùng kỳ, giảm so với mức 5% trong tháng trước đó. Giá vàng trong nước duy trì gần 67 triệu đồng/lượng.

Giá vàng biến động đi lên trong phiên giao dịch sáng nay sau khi giảm vào phiên trước vì hoạt động chốt lời của một số nhà đầu tư. Trong phiên giao dịch sáng ngày 11/5, giá vàng giao ngay đứng ở mức 2.032,5 USD/ounce (7h33 giờ Việt Nam), tăng 0,15% theo Kitco. Dù vậy trước đó ít giờ giá vàng đã có pha giật tăng lên hơn 2.048 USD/ounce và nhanh chóng bị kéo xuống 2.021,5 USD/ounce.

Trong vòng 1 năm qua, giá vàng thế giới đã tăng gần 12%.

Giá vàng hôm nay 11/5: Lạm phát Mỹ hạ nhiệt, giá vàng tăng

Báo cáo lạm phát cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 4 tăng 0,4% so với tháng 3 và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà kinh tế trước đó dự báo mức tăng 0,4% so với tháng 3 và tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. CPI tháng 3 đã tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

CPI cốt lõi tháng 4 (không bao gồm giá lương thực và năng lượng dễ biến động) đã tăng 0,4% so với tháng 3 và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức dự báo tăng 5,5% và so với mức tăng 5,6% trong báo cáo tháng 3.

Dữ liệu này làm giảm kỳ vọng cho đợt tăng lãi suất lần thứ 11 liên tiếp của Fed vào tháng 6, và phần lớn các thị trường đặt cược vào việc Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất.

Trước đó, giá vàng châu Á chiều ngày 10/5 chuyển động trong một phạm vi hẹp, giữa bối cảnh nhà đầu tư đang chờ thông tin về dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố, để xác định động thái chính sách tiền tệ tiếp theo từ Fed.



Hiện các nhà đầu tư cũng đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến xung quanh lĩnh vực ngân hàng và trần nợ của Mỹ.

Theo các chuyên gia, vàng vẫn có thể gặp khó khăn trong ngắn hạn với lạm phát cơ bản không thay đổi so với tháng trước và vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu của Fed. Mặc dù vàng được coi là một hàng rào chống lại lạm phát, song lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/5, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 66.500.000 đồng/lượng - 67.120.000 đồng/lượng. Doji Hà Nội: 66.500.000 đồng/lượng - 67.100.000 đồng/lượng. SJC TP.HCM: 66.500.000 đồng/lượng - 67.100.000 đồng/lượng. Doji TP.HCM: 66.600.000 đồng/lượng - 67.100.000 đồng/lượng.