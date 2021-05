Giá vàng hôm nay 12/5: Thị trường điều chỉnh giảm sau chuỗi ngày tăng giá

Giá vàng hôm nay 12/5 trên thị trường thế giới mở phiên tiếp tục chuỗi tăng để vượt mức 1.840 USD/ounce, nhưng nhanh chóng lao dốc xuống mức 1.832,7USD/ounce trước áp lực chốt lời của nhà đầu tư và đồng USD mạnh lên.

Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới giao ngay đang giao dịch ở mức 1.832,7USD/ounce, giảm 5,2USD/ounce so với giá mở cửa. Vàng giao kỳ hạn tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.837,9USD/ounce.



Giá vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng (23.160 VND/USD) hiện đang có giá 51,7 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 4,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.



Theo Kitco giá vàng thế giới hôm nay đã có lúc sụt giảm đến 5,9USD/ounce do tác động của áp lực chốt lời trong ngắn hạn 3,9USD/ounce và đồng USD mạnh lên 2USD/ounce.



Giá vàng hôm nay ngày 12/5 lao dốc sau nhiều phiên tăng liên tiếp



Vàng thế giới giảm giá trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc phát ra những tín hiệu tích cực. Cục Thống kê Trung Quốc (NBS) công bố số liệu cho thấy Chỉ số giá sản xuất (PPI) của nước này trong tháng Tư đã tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 10/2017 và cao hơn nhiều so với mức tăng 4,4% trong tháng Ba.



Các nhà phân tích của HSBC cho rằng vàng có thể sụt giảm nhưng mức độ không lớn trong thời gian tới. Mức kháng cự của vàng thế giới trong ngắn hạn khoảng 1.855-1.875USD/ounce và mức hỗ trợ quanh mức 1.800USD/ounce.



Vàng giảm giá còn do cầu giảm tại nhiều nước trong đó có Ấn Độ do đại dịch khiến giao dịch đình trệ. Tuy nhiên, mặt hàng kim loại quý được hỗ trợ bởi những bất ổn trên thế giới. Vàng vẫn là một loại tài sản trú ẩn khá an toàn.

Hiện giới đầu tư chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng Mỹ để đánh giá sức ép lạm phát và lập trường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).



Giá vàng hôm nay 12/5 trên thị trường trong nước, giá vàng SJC, Doji, hay Bảo Tín Minh Châu đã tiếp tục giảm sau khi có điều chỉnh giảm từ cuối giờ chiều hôm trước, với mức giảm từ 20.000 – 100.000 đồng/lượng đối với mua vào và đứng giá hoặc giảm đến 70.000 đồng/lượng đối với bán ra. Mở phiên sáng nay, các nhà kinh doanh vàng miếng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm theo thị trường thế giới.



Giá vàng SJC tại cửa hàng SJC đang giao dịch còn 55,8- 56,15 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 80.000 đồng chiều mua vào và 70.000 đồng chiều bán ra so với cuối phiên trước.

Giá vàng Doji cũng đã giảm 150 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 55,80-56,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giảm mạnh hơn và mất mốc 53 triệu, giá vàng 24K Rồng vàng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu chỉ còn 52,36-52,96 triệu đồng/lượng sau khi giảm 160 nghìn đồng hai chiều.