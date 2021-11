Giá vàng hôm nay 13/11: Nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào, vàng tiếp tục nhảy múa

Giá vàng hôm nay 13/11 tiếp tục tiến tới mốc 1.900 USD/ounce. Dự báo của các chuyên gia, tuần tới giá vàng sẽ tiếp tục con đường chinh phục những đỉnh cao mới.

Giá vàng thế giới cập nhật đến 8 giờ sáng nay (13/11) đứng ở mức 1.865,2-1.865,7 USD/ounce (mua vào-bán ra), tăng 4,6 USD/ounce so với cùng thời điểm này sáng qua đứng ở mức 1.860,6-1.860,1 USD/ounce (mua vào-bán ra). Như vậy, giá vàng tiếp tục đi lên so với tối qua. Vàng thế giới tính đến 20 giờ tối qua 12/11, đứng ở mức 1.848,6-1.849,1 USD/ounce (mua vào-bán ra) và lúc 15 giờ chiều qua, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.858,6 USD/ounce.

Phân tích của Kitco cho thấy, giá vàng tiếp tục tăng chủ yếu do các nhà đầu tư lớn đẩy mạnh mua vào.

Giá vàng hôm nay 13/11: Tiếp tục tiến tới mốc 1.900 USD, vàng sẽ còn tăng tới đâu? (Nguồn: Bloomberg)

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Lao động Mỹ, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 10/2021 đã tăng 6,2% so với tháng 10/2020 - mức tăng theo năm mạnh nhất kể từ tháng 11/1990. Còn so với tháng 9/2021, CPI đã tăng 0,9% - gấp đôi so với mức ghi nhận của tháng trước đó và cao hơn dự báo của các nhà kinh tế.

Theo giới quan sát, dữ liệu lạm phát khiến thị trường lo ngại Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hành động nhanh hơn và mạnh mẽ hơn để kiềm chế lạm phát.

Han Tan, người phụ trách mảng phân tích thị trường thuộc Exinity cho biết: "Vàng giao ngay vẫn tăng giá sau khi dữ liệu CPI mới nhất của Mỹ giáng một "cú đấm" mạnh vào "nhóm tạm thời" (tài sản rủi ro cao)".

Các nhà đầu tư bắt đầu có niềm tin rằng mốc 1.900 USD của giá vàng sẽ đạt được trong tầm tay, sau đó sẽ là những mốc cao hơn nữa.

Tuần này, giá vàng thế giới đã làm nên "cuộc cách mạng" quan trọng, phá vỡ xu hướng giảm hiện tại. Giá vàng đã được đẩy lên mức cao nhất trong 5 tháng khi lo ngại tình trạng lạm phát trở lại thị trường như đã phân tích ở trên.

Tuần này, trong18 nhà phân tích Phố Wall tham gia cuộc khảo sát vàng của Kitco News, có tới 15 nhà phân tích (tương đương 83%) dự báo giá vàng tăng vào tuần tới; chỉ có 2 người (11%) dự báo giá giảm và chỉ 1 người (6%) cho ý kiến trung lập.

Tâm lý tương tự ở các nhà đầu tư Phố Main, trong 1.018 phiếu bầu được bỏ ra trong các cuộc thăm dò trực tuyến có 722 người (71%) kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới; chỉ 165 người khác (16%) dự báo giá giảm, trong khi 131 người (13%) cho ý kiến trung lập.

Tâm lý của các nhà đầu tư bán lẻ đang ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 5. Mức độ hào hứng với thị trường cũng được đo bằng số nhà đầu tư tham gia vào các cuộc khảo sát của Kitco tuần này cao nhất trong một tháng.

Không chỉ vàng tìm thấy lãi suất mới khi lạm phát tiếp tục tăng, mà một số nhà phân tích cho rằng, nỗi lo sợ ngày càng tăng về việc Fed mất kiểm soát sẽ tiếp tục hỗ trợ giá.

Giá vàng trong nước như sau: Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở 60,00 - 60,72 triệu đồng/lượng ở chi nhánh Hà Nội và 60,00 - 60,70 ở chi nhánh TP.Hồ chí Minh.

Tập đoàn Doji hiện niêm yết giá vàng SJC tại: 60,00 - 60,60 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết tại: 60,00 - 60,73 triệu đồng/lượng.

Hệ thống PNJ niêm yết tại: 60,00 - 60,73 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo tín Minh Châu được niêm yết 60,01 - 60,70 triệu đồng/lượng. Giá vàng 999,9, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,72- 53,37 triệu đồng/lượng. Giá vàng trang sức giao dịch tại 52,15 - 53,25 triệu đồng/lượng.

Từ đầu tuần đến nay, giá vàng trong nước liên tục đi lên, tăng tới khoảng 2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức rất cao, lên tới khoảng 9,7 triệu đồng/lượng.