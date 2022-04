Giá vàng hôm nay 13/4: Giảm nhẹ trở lại, mô hình 2 đáy hình thành dự vàng sẽ có đợt tăng mạnh ?

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay (13/4) sau khi tăng hơn 1% vào phiên trước. Các nhà đầu tư tiếp tục bán vàng ra nhưng không còn ồ ạt như trước, có thể nhà đầu tư sẽ sớm đảo chiều mua vàng vào...

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay (13/4) sau khi tăng hơn 1% vào phiên trước

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ sáng nay (13/4) đứng ở mức 1.966,7-1.967,2 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 5,9 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.972,6-1.973,1 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng giảm 1,3 USD do đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư vẫn xu thế bán vàng ra dù không còn ồ ạt như trước, có thể nhà đầu tư sẽ sớm đảo chiều mua vàng vào.

Diễn biến giá vàng thế giới đã hình thành nên mô hình 2 đáy, dự báo sẽ có đợt tăng mạnh?

Giá vàng đã tăng hơn 1% trong phiên giao dịch ngày thứ ba (12/4). Bộ dữ liệu vừa được công bố của nền kinh tế Mỹ cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 3 tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái vượt qua mọi dự đoán trước đó, tiếp tục ghi nhận mức cao nhất trong 40 năm.

Kết quả lạm phát cao hơn dự kiến có thể thúc đẩy giá vàng giao ngay tiến gần tới mức tâm lý quan trọng 2.000 USD, vì vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát.

Tuy nhiên, tình hình có thể củng cố đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đẩy mạnh các biện pháp thắt chặt tiền tệ để kiềm chế áp lực lạm phát. Theo như công bố, Fed sẽ điều chỉnh lãi suất liên tục trong năm nay và thu hẹp bảng cân đối kế toán mỗi tháng 95 tỷ USD. Kịch bản Fed tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng tới cũng rất có thể xảy ra.

Thị trường kim loại quý dù đang được hỗ trợ từ thị trường chứng khoán giảm điểm và căng thẳng địa chính trị tại Đông Âu, song vẫn phải đối mặt với những khó khăn từ đồng USD và lợi suất tăng. Những phiên gần đây, vàng chịu áp lực khi đồng USD duy trì đà tăng, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu của Mỹ cao. Chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ, tỏ ra tăng vững chắc, có lúc tăng 0,21% lên 100,13, mức cao nhất trong hai năm chỉ trong một đêm.

Còn lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ hiện đang đạt 2,792%, mức cao nhất trong 3 năm. Giá dầu thô kỳ hạn trên sàn Nymex sau nhiều phiên giảm, giá lại đang cao hơn hẳn, giao dịch quanh mức 98,00 USD/thùng vào hôm qua.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, quyết định về lãi suất đang đẩy Fed vào thế tiến thoái lưỡng nan vì lãi suất cao sẽ kìm hãm nền kinh tế phục hồi sau đại dịch. Do đó, vàng sẽ trở thành kênh trú ẩn an toàn, hàng rào chống lạm phát trong thời gian tới.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 12/4, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 68,85 triệu đồng/lượng - 69,52 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 68,80 triệu đồng/lượng - 69,50 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 68,85 triệu đồng/lượng - 69,50 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 68,70 triệu đồng/lượng - 69,50 triệu đồng/lượng.