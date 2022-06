Giá vàng hôm nay 13/6: Vàng đột ngột đảo ngược tăng mạnh trong bối cảnh lạm phát của Mỹ chưa có dấu hiệu đạt "đỉnh", củng cố khả năng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh mẽ.

Giá vàng hôm nay 13/6: Đầu tuần, vàng đảo chiều tăng giá

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 6h30 sáng nay (13/6) đứng ở mức 1.875,3-1.875,8 USD/ounce (mua vào - bán ra), tăng 3,1 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.872,2-1.872,7 USD/oucne (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng tăng mạnh do nhà đầu tư đẩy mạnh mua vàng vào bất chấp đồng USD mạnh lên.

Ngân hàng trung ương Mỹ đã dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 1/2 điểm phần trăm vào tháng 7/2022. Tính từ tháng 3 đến nay, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã nâng lãi suất thêm tổng cộng 75 điểm cơ bản.

Giá vàng hôm nay 13/6: Vàng đột ngột đảo ngược tăng mạnh đầu tuần.

Giá vàng hôm nay 13/6.

Giá vàng hôm nay 13/6.

Giá vàng hôm nay 13/6.

Giá vàng đã có biến động mạnh vào phiên cuối cùng của tuần qua, do tác động từ báo cáo lạm phát và niềm tin tiêu dùng, khiến giá vàng vọt trở lại sau cú trượt dài trước đó. Đây là cú đảo dòng bất ngờ, khi chỉ ít giờ trước giá vàng có lúc giảm về 1.824 USD, do kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất cho đến đến tháng 9, khi số liệu lạm phát Mỹ tăng cao.

Thị trường vàng thế giới đã xóa bỏ hoàn toàn mức giảm mạnh vào đầu giờ sáng thứ sáu và từ giữa trưa đã được giao dịch cao hơn rất nhiều. Một đợt bán tháo lớn trên thị trường chứng khoán Mỹ sau khi chỉ số giá tiêu dùng ở Mỹ nóng nhất trong hơn 40 năm qua đã khiến các nhà đầu cơ chứng khoán hoảng sợ và thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý này.

Vàng được cho vẫn mắc kẹt ở ngưỡng 1.850 USD, tâm lý không còn quá hào hứng, nhưng cũng không còn quá ngại các động thái mới của Fed. Một số hoạt động mua vào có khả năng sẽ bắt đầu khởi động từ đầu tuần này, khi nhà đầu cơ đẩy giá lên đã lấy lại động lực.

Cuộc khảo sát thị trường vàng của Kitco News mới nhất cho thấy, trong 15 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia khảo sát, số người dự báo giá vàng tăng và đi ngang bằng nhau, mỗi bên có 6 phiếu (40%), còn lại 3 nhà phân tích (20%) dự báo giá vàng sẽ giảm trong thời gian tới.

Trong khi đó, tâm lý của các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã giảm mạnh. Tuần trước, 70% người tham gia trực tuyến lạc quan về vàng. Nhưng tuần này, trong 598 phiếu khảo sát trực tuyến trên Phố Chính, có 274 người (46%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần này; 167 người (28%) dự báo giá sẽ giảm và 157 người (26%) cho ý kiến trung lập.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau: SJC TP.HCM: 68,75 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,65 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội: 68,75 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,67 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 68,7 triệu đồng/lượng (mua vào) -69,55 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 68,7 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,6 triệu đồng/lượng (bán ra).