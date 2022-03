Giá vàng hôm nay 14/3: Vàng tiếp tục rời đỉnh cao, nhà đầu tư lo sợ bán ra

Giá vàng hôm nay 14/3 tiếp tục giảm do thị trường chờ đợi và phán đoán về khả năng Fed tuyên bố tăng lãi suất trong tuần này.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay (14/3) đứng ở mức 1.973,5-1.974 (mua vào - bán ra), giảm 17,6 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.991,1-1.991,6 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá chốt phiên cuối tuần qua, giá vàng giảm mạnh 19,1 USD, đứng ở mức 1.972 USD/ounce, do đồng USD suy yếu và nhà đầu tư bán vàng ra rất mạnh.

Khởi động tuần giao dịch mới, giá vàng thế giới tuy đã mất mốc quan trọng 2.000 USD/ounce nhưng thị trường vẫn tin “cơn sốt” giá vàng sẽ vẫn “nóng” lên theo diễn biến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Mọi kỳ vọng đang đổ dồn vào kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ tư tới, liên quan tới chính sách lãi suất mới của nền kinh tế Mỹ.

Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco cho thấy, các nhà phân tích phố Wall tỏ ra thận trọng trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân vẫn rất lạc quan, tin giá vàng sẽ còn đi lên. Trong khi một số chuyên gia cho rằng, giá vàng bị đẩy lên hơn 2.000 USD chỉ là khởi đầu của động thái dài hạn. Một số người khác lại thận trọng hơn khi quan sát thị trường liên tục ghi nhận các phiên giảm về quanh mốc 1.990 USD/ounce với kỳ vọng căng thẳng Nga - Ukraine sẽ hạ nhiệt.

Nhà phân tích thị trường cấp cao của Onada - Edward Moya, dự đoán, "tuần này, giá vàng có thể dao động quanh mức giá 1.960 - 2.050 USD.

Chiến lược gia thị trường cấp cao Frank Cholly của RJO Futures thì dự báo, vàng sẽ dễ dàng quay trở lại mức 2.050 USD/ounce trong ngắn hạn. Bởi, Fed hiện không có khả năng gây bất ngờ với mức tăng 50 điểm cơ bản vì cơ quan này đã báo hiệu một cách tiếp cận thận trọng hơn khi tăng lãi suất để tránh đẩy nền kinh tế vào suy thoái. Còn xung đột quân sự ở Ukraine sẽ không kéo dài nhiều tháng.

Ngày 15 - 16/3 tới, Fed sẽ có phiên họp chính sách, kế hoạch tăng lãi suất cụ thể sẽ được bàn thảo trong phiên họp này.

Các chuyên gia cho rằng, Fed có thể nâng lãi suất 9 lần, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm từ nay tới đầu năm sau, nhằm kiểm soát tình hình lạm phát, trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ (CPI) tháng 1/2022. của Mỹ đang chứng kiến mức tăng lớn nhất trong gần 40 năm qua.

Trước đó, ngân hàng Goldman Sachs cũng dự báo Fed có thể tăng lãi suất 7 lần trong năm nay, nhiều hơn so với dự đoán 5 lần tăng lãi suất được đưa ra trước đây.

Trước đó, Chủ tịch chi nhánh Fed tại New York John Williams nhận định rằng, tăng lãi suất giữa lúc lạm phát cao là cần thiết, song không có lý do gì để động thái đó diễn ra một cách quá gấp gáp và mạnh mẽ.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau: SJC Hà Nội: 68 triệu đồng/lượng (mua vào) - 69,82 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM: 68 triệu đồng/lượng (mua vào) và 69,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 67,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 69,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 67,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 69,6 triệu đồng/lượng (bán ra).