Giá vàng hôm nay 12/3: Vàng giảm mạnh, nhà đầu tư lại lao vào mua dữ dội.

Giá vàng hôm nay 12/3 giảm thêm vì nhu cầu đối với tài sản an toàn suy yếu, sau khi các cuộc đàm phán Nga-Ukraine có tiến triển. Quyết định về lãi suất của Fed và diễn biến xung đột Nga-Ukraine sẽ chi phối xu hướng giá vàng thế giới trong tuần tới.

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 9 giờ sáng nay (12/3) đứng ở mức 1.991,1-1.991,6 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 2,2 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.993,3-1.993,8. So với giá chốt phiên tối qua, giá vàng giảm 6,1 USD, đứng ở mức 1.991,1 USD/ounce do đồng USD tăng mạnh và nhà đầu tư lại ồ ạt gom vàng vào.

Giá vàng giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần vì giới đầu tư đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. Dù vậy, các chuyên gia phân tích vẫn cảnh báo về sự leo thang xung đột tại Ukraine vẫn có thể thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản an toàn. Bởi vậy, thị trường vàng mang tính chất củng cố, với khả năng Fed tăng lãi suất gây thêm một số áp lực, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi những diễn biến bổ sung xung quanh vấn đề Ukraine.

Lạm phát tại Mỹ tăng vọt trong tháng Hai, khiến thị trường đặt cược vào việc Fed chắc chắn sẽ tăng lãi suất vào tuần tới, điều này đẩy chi phí cơ hội nắm giữ vàng lên cao. Dù vậy, trong khi lợi suất tăng khiến vàng giảm giá, một sự leo thang về tình hình tại Ukraine sẽ khiến các yếu tố kỹ thuật trở nên không quan trọng. Các nhà đầu tư vẫn đổ xô tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn, đẩy giá vàng đi lên.

"Nếu vàng thế giới đóng cửa tuần ở mức 1.980 USD/ounce, thì tôi vẫn sẽ lạc quan vào xu hướng giá tăng trở lại. Nếu vàng tăng lên 2.010 USD, thì tôi là người trung lập", nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA, Edward Moya nhận định.

Tuần này, trong 18 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia cuộc khảo sát vàng của Kitco News, 8 người (khoảng 44%) dự báo giá vàng tăng vào tuần tới; 3 nhà phân tích (17%) dự báo giá vàng giảm; có tới 7 người còn lại (39%) cho ý kiến trung lập về giá vàng tuần tới.

Trong khi đó, với 1.013 phiếu bầu đã được thực hiện trong các cuộc thăm dò trực tuyến trên Phố Main, 634 người được hỏi (63%) tin tưởng vàng sẽ tăng giá vào tuần tới; 223 người khác (22%) cho rằng giá vàng sẽ thấp hơn; trong khi 156 (15%) cho ý kiến trung lập.

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji niêm yết như sau: SJC Hà Nội: 68,2 triệu đồng/lượng (mua vào) - 70,02 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC TP.HCM: 68,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 70 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội: 68 triệu đồng/lượng (mua vào) và 70,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM: 68,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 70,5 triệu đồng/lượng (bán ra).